Sporcu bursu çığ gibi büyüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli sporcuların yüzde 100 bursla eğitim almaları için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlk etapta 24 vakıf üniversitesi ile başlayan, ardından 52 üniversiteye çıkan ve ortaokul ile liselerde de hayata geçirilen proje kapsamında dün 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile mutabakat imzalanarak 2 bin 971 Milli sporcuya daha yüzde 100 eğitim bursundan yararlanma imkanı sağlandı. Bakanlıkta düzenlenen orta öğretim sporcu bursu töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açarak, önemli bir sıkıntıyı çözüme kavuşturduklarını vurguladı.

'Yüksek puanlı okullara kayıt...'

Söz konusu çalışmanın, gerek akademi dünyasının, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere ve sporculara yönelik vizyonunu ifade eden çok kıymetli bir çalışma olduğuna işaret eden Kasapoğlu, çalışmanın en başından beri bu konuya dahil olması ve süreci anbean takip etmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sporculara ve gençlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Bakan Kasapoğlu, 2020 Yükseköğretim Yerleştirme sonuçlarına göre 76 sporcunun bu burstan faydalandığını belirterek, bu sporcuların Koç, Sabancı, Bahçeşehir, TOBB, Medipol, Türk Hava Kurumu, İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi en yüksek puanlı okulların da yer aldığı 26 üniversiteye kayıt yaptırdıklarını anlattı. Bakan Kasapoğlu, imzaladıkları protokolle, sporcu bursunun kapsamını geliştirerek uygulamaya ortaokul ve liseleri de dahil ettiklerini kaydetti.

Ders ve sınavlarda esnek uygulama

İlk olarak Özel Öğretim Derneği’ne bağlı özel okul ve kolejlerde mutabakat imzaladıklarını, bugünse (dün) 11 okul ve 3 özel öğretim derneğinin daha bu sürece dahil olduğunu ve sporculara ortaokul ve lise seviyesinde de müjdeyi birlikte verdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bahçeşehir Kolejleri, Okyanus Kolejleri, Sınav Kolejleri, Final ve Hedef Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Doğru Cevap Eğitim Kurumları, TED Kolejleri, Doğa Kolejleri, Nesibe Aydın Okulları ve Bilnet Okulları ile Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Türkiye Özel Okullar Derneği’ne (TÖZOK) bağlı okullarda ortaöğretimde yüzde 100 sporcu bursu imzalarımızı atıyoruz. Ayrıca Özel Öğretim Derneği, seferberliğimize desteği kontenjanını ve Çözüm Kolejleri’ni de dahil ederek artırdı. 2971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz. Bundan sonraki çalışmamız, sporcuların kamp ve antrenman programlarına göre derslerde ve sınavlarda esnek bir uygulamaya tabi tutulmasına yönelik olacak" açıklamasını yaptı.

‘Milletin göz Bebeğisiniz’

Bakan Kasapoğlu, önümüzde Tokyo Olimpiyatları olduğunu hatırlatarak, inşallah oradan da madalyalarla dönüp, spor tarihimize yeni başarı hikayeleri kazandıracaklarını kaydetti ve sözlerini şöyle tamamladı: Her adımda gençleri düşünen, gençlerimizin gelişimi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, gençlerimizin gelişimi için desteklerini asla esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, sporcu bursu seferberliğimize omuz veren özel okullarımızın ve kolejlerimizin değerli temsilcilerine, paydaşlarımıza ve spor camiamızın değerli isimlerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sevgili gençler, sizler bu milletin göz bebeğisiniz.

‘Her madalyanın fedakârlık hikayesi var’

Bakan Kasapoğlu, "Yetişen her şampiyonun, uluslararası ölçekte alınan her madalyanın, ülkeler için birer prestij unsuru olma özelliği var. Bu durum sosyal olarak, kültürel olarak ve hatta ekonomik olarak ülkeyi geliştiren bir unsur. Başarı ise asla tesadüfen gerçekleşen bir olgu değil. Her madalyanın arkasında bir fedakârlık hikayesi var. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde Türk spor tarihinde ilk defa altın madalya kazanan, gururumuz İbrahim Çolak çok güzel bir cümle kurmuştu. ‘O 50 saniye için 19 yıl çalıştım’ demişti. İşte ortaya konan özveriyi özetleyen cümle tam olarak budur" ifadesini kullandı.

‘Dünyanın ismini haykırdığı sporculara sahibiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı sporda tesisleşme hamlesini esas aldıklarını belirten Kasapoğlu, 19 yılda 81 ilin tamamında sporu tabana yaydıklarını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, "İlkokul seviyesinde uyguladığımız yetenek taramalarımızla yetenekleri olanları Sporcu Eğitim Merkezlerimizde ve Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde yetiştirme programlarımıza dahil ettik. Daha önce ülkemiz için hayal olan atletizm, yüzme, jimnastik, modern pentatlon gibi branşlarda bugün, bütün dünyanın ismini haykırdığı sporculara sahibiz. Dövüş sporlarında iddiamız her geçen gün artıyor. Ekstrem sporlarda, motor sporlarında, su sporlarında ise geleceğin parlayan yıldızı inşallah Türkiye olacak" diye konuştu.