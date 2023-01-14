Süper Lig'de derbi galibiyetinin ardından Galatasaray , Hatayspor'la Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hatayspor maçına kadar 7'de 7 yapan Okan Buruk'un öğrencileri Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatay ekibini 4-0 yenerek sezonun ilk yarısını 4 puan farkla lider bitirmeyi garantiledi. Fanatik'in usta yazarları Galatasaray'ın 4-0'lık galibiyetini kaleme aldı.





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4-0'LIK GALİBİYET

Nef Stadyumu'nda oynanan ve Kadir Sağlam'ın yönettiği maçı Kerem Aktürkoğlu, Juan Mata (2) ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 4-0 kazanan Cim Bom, fire vermeden yoluna devam etti. Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan Aslan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET

Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig’deki galibiyet serisini 8’e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 2 maçla da birlikte Sarı Kırmızılılar bu sezon üst üste 10. galibiyetini aldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.









OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Hatayspor’u 4-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarihe geçti. Buruk’tan önce Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, Sarı Kırmızılılar'ın başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi. Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran 4. Galatasaray teknik direktörü oldu.

VOLKAN DEMİREL'İN EN FARKLI MAĞLUBİYETİ

4-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından 17 puanla 16. basamakta bulunan Hatayspor'un galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Akdeniz ekibinin hocası Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu 34 resmi maçtaki en farklı mağlubiyetini bu akşam Hatayspor'un başında aldı. Bordo Beyazlılar, son galibiyetini 13 Kasım 2022'de İstanbulspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı. Hatay ekibi, 20. haftada konuk edeceği Trabzonspor karşısında 3 puan hasretine nokta koymaya çalışacak.









43 BİN 52 TARAFTAR İZLEDİ

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 43 bin 52 taraftar takip etti. Sarı Kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.

KEREM AHMET ÇALIK'I ANDI

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 43 bin 52 taraftar takip etti. Sarı Kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.









100. FARKLI FUTBOLCU: MATA

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Juan Mata da 2 gol kaydetti. Mata, karşılaşmanın 45+4. ve 45+6. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını da 3’e çıkardı. İspanyol futbolcu ayrıca Nef Stadyumu’nda sarı-kırmızılı formayla gol atan 100. farklı futbolcu oldu. Orta sahada Dries Mertens’in yokluğunda oynayan Juan Mata, ligde 8 maç sonra 11’de görev aldı. Mata 70. dakikada yerini Yunus Akgün’e bıraktı.

ERMAN ÖZGÜR: RAHAT BİR GALİBİYET!

Galatasaray, derbi zaferinin coşkusunu Hatayspor karşısında baskılı başladığı ilk 15 dakikalık bölüme de taşıdı. Önde bastı, topu çabuk geri kazandı. Gol için akan oyun ve duran toplardan sayısız deneme yaptı. Önce Kerem'le kilidi açtı. Orta sahada Torreira etkisi ile üstünlük kurmasına rağmen El Kaabi'nin 2 net fırsat yakalaması ise tek negatif ayrıntı oldu. İlk yarının vasat kalan isimlerinden Mata'nın uzatmalarda attığı 2 gol ise adeta patlama yaptığının ilanıydı. Bu goller ile hem maç koptu hem de Okan Buruk, Mata'yı da kazanmayı başarmış oldu. 2. yarıya iştahı yüksek gelen yine Galatasaray oldu. Ancak gol için son paslar vasat, ceza sahası dışından denemeler eksik kaldı.









Torreira izin vermedi

Hatayspor gücü doğrultusunda mücadele etmeye çelışsa da Galatasaray'da özellikle Torreira buna izin vermedi. Okan Buruk'un son 20 dakikaya girerken yaptığı 4 değişiklik ve çift santrfora dönüşü bana göre tam bir büyük takım hocası hamlesiydi. Bu hamleyle giren iki isim sahne aldı; Yunus'un asistinde Gomis attığı gol ile değerini, kalitesini sezon başından beri olduğu gibi yine hissettirdi. Sonuçta Galatasaray yüksek konsantrasyonlu, baskılı, taraftarı ile bütünleşmiş görüntüsü ile rahat bir galibiyet aldı. Muslera, Nelsson, Mata ve Torreira da galibiyette öne çıkan oyuncular oldu.

TUNÇ KAYACI: TEK DEVRE YETTİ

Galasataray, taraftarının desteğiyle neredeyse ilk yarıda 3 puanı cebine koydu. Hatayspor bekleyip hızlı hücumlarla golü bulmayı planlamıştı kağıt üzerinde. Ancak Kerem ile gelen erken gol ve ön alanda yediği baskı neticesinde Hatayspor mahkum bir ilk yarı oynadı. Galatasaray Mertens ’in cezası nedeniyle Mata’nın görev aldığı orta alanda rakip ceza alanından çıkmadı ve 3-0 ’ı ilk yarıda buldu. Kerem gelişen oyun yapısıyla iyi kullanıldığında artık çok çok etkili bir futbolcu olmak üzere. İkinci yarıda da Galatasaray’ın baskılı oyunuyla birlikte 3-0’ın etkisiyle tempo biraz düşüktü. Orta alanda Torreira takımı bir maestro gibi yönetirken kanatlarda ön bölgede yapılan hücumlar final paslarında etkisiz kaldı.









Ligin şakası yok!

Aslında 3-0 dan sonra risk alıp farkı azaltma çabası içinde olan Hatayspor önünde ikinci yarıda gol sayısını artırmak için uygun bir maçtı. Dakikalar 70 ’i gösterirken Okan Buruk 4 oyuncu değişikliği yaparak güç tazeledi. Ancak bu değişiklikte dikkati çeken Gomis ’i sokarken, İcardi’yi saha da tutup çift forvete döndü. Hamle, hemen meyvesini verdi. Yunus’un asistinde Gomis farkı 4'e çıkardı. Hatayspor tarafından bakarsak ara transfer de takviye ihtiyacını iyi değerlendirmeliler, ligin şakası yok.

SERKAN AKCAN: COŞKULU VE AKILLI

Juan Mata maça başlayan 11’lere bakıldığında fiziksel açıdan en zayıflardan biri gibi görünse de devre biterken attığı 2 golle maçı Galatasaray adına rahatlatan isim oldu. Mertens cezalı olduğundan forma şansı bulan tecrübeli İspanyol’un bu performansı Okan Buruk’un kafasını pozitif manada fazlasıyla karıştırmış olabilir. Her antrenörün rüyası böyle karışıklıklar olsa da Okan hocanın bundan sonrası için Mata’yı Mertens’e tercih etmesini beklemek fazla romantik bir yaklaşım olur. Galatasaray maçın ilk yarısında kendini çok sıkmadan maçı öylesine domine etti ki, rakip ceza sahasında tam 43 kez topla buluşarak bu alanda bir rekora imza attı. Rüzgar geçen hafta Fenerbahçe zaferiyle tamamen Galatasaray’ın yelkenlerine doluyor.





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4-4-2'nin meyvesi

Hatay maçı dahil derbi sonrası ligdeki 5 maçın 4’ünü Ali Sami Yen’de oynamak Okan Buruk ve futbolcuları için büyük avantajdı. Nitekim dün gece bu serinin ilk maçını çok net, hiç zorlanmadan, domine ederek kazandılar. Torreira, dün gece çok yüksek bir konsantrasyonla 11'e döndü. 70’ten sonra 4 değişiklik yapıp Gomis ile Icardi’nin birlikte oynadığı 4-4-2’ye geçen Okan Buruk’un bu değişimi meyvesini ilk 6 dakika içinde verdi. Golü Gomis attı ama Icardi’nin rakibin dengesini bozucu koşuları, bu tercihin en iyi geri bildirimlerinden biriydi.

CEM DİZDAR: YAĞMUR BEREKETİ!

Galatasaray gelişim periyoduna baktığınız zaman, Okan Buruk’un çok önemli dört basamağı başarıyla hallettiğini görememek mümkün mü? Betimleme, bilgi toplama, olasılıkları tahmin etme ve kontrol mekanizmasını kontrolde tutma gibi geçerlilikleri devreye soktu ve şahsına münhasır realitesini herkese kabul ettirdi. Galatasaray teknik direktörü; kişisel futbol konseptini, saha şartlarını, yaşanılanı, imajı, teknik standartları, plan ve projelerini, elbette Aslanlar adına arzulananı önce cümlelere döktü, canlandırmayı da başardı. Dün gecenin yağmur bereketi tadındaki Galatasaray’ı, Okan Buruk’un her daim desteklenmesi gerek eseridir. Açıkçası Hatayspor müsabakasının zorlu olacağını düşünüyordum. Yanılmışım. Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyunu tamamen ele aldı ve 4 golle maçı tamamladı. Erden Timur’u camiaya kazandırdığı büyük yeteceğinin yanı sıra çok doğru karakterlerle de, buluşturduğu için ayrıca şükran duygularımı göndermek isterim.

Keyif veriyorlar

Torreira‘nın oyun içindeki mücadelesi ve her topa doğru müdahalesi harikuladeydi. Muslera harbi kurtarışlarıyla yine şahaneydi. Mata daha da öyle goller atacak ve üstatlara yakışır üretimlerde bulunacak ki, anlatmaya doyamayacağız. İcardi asistte var pozisyonda var Arjantinli'de daha neler neler ve goller var. Kerem olağanüstü bir gol attı. Dubois’te ise bir futbolcuda ne beklersen vardı. Abdülkerim Allah Kerim maşallah yani. Sağ yanda da Boey ve Nelsson endişelere verdi son. Bu ekip futbol keyfi veriyor evvel Allah...

DENİZ ÇOBAN: 10 OYUNCU DEĞİŞTİ 4 DAKİKA UZADI

Maçın hakemi Kadir Sağlam açısından rahat bir maç oldu. Maçın hemen başında, skoru eline alan ev sahibi takımın, maç boyu üstün oyunu, dikkatleri hakemin üzerinden aldı. Hakem, maçı kart göstermeden tamamladı.

Eskiye dönüş

Ama maçta gösterilmesi gereken en az 5 sarı kart vardı. Hakem 3 kez kornere çıkan topa, aut kararı verdi. Skor bu kadarrahat olmasa ve maç sıkışmış olsa, problemi çözebilecek yeterlilikte görünmedi. Uzatma dakikalarıyla ilgili, Dünya Kupası sonrası MHK tutum değiştireceklerini duyurmuştu. Tekrar eskiye dönüş başladı. 10 oyuncunun değiştiği maç, sadece 4 dakika uzatıldı.



