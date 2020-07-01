Spor yapan kadınlarda orgazm kalitesi

Sağlıklı bir yaşamın en vazgeçilmez unsurlarından birisi hiç şüphesiz spor yapmaktır. Spor bireyin fiziksel gelişimini pozitif yönde etkilemekte ve pek çok mekanizma ile vücutta hücresel düzeyde iyileştirici, onarıcı ve yenileyici mekanizmaları tetiklemektedir. Fizyolojik iyileştirici etkileri yanı sıra kişilerin ruhsal gelişimlerine de oldukça fazla katkıda bulunduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Spor yapmanın sadece erkeklere ait bir durum olmadığı ve kadınlar arasında da düzenli beden eğitimi ve egzersizlerin giderek artan sıklıkta uygulandığı bilinmektedir. Sağlıklı olmanın yanına estetik ve güzel görünme kaygıları da eklendiğinde spor yapmak kadınlar için de vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Kadınlar tıpkı kırışık bir alın ve göz çevresi, sarkmış bir yüz ve solgun surat istemedikleri gibi obez, hantal ve sarkmış bir beden de istemiyorlar. Estetik kaygıları kimi zaman sağlıklı olma koşullarını dahi zorlayacak hale gelebiliyor. Vücut geliştirme, güzel görünüm ve estetiği bir kenara bırakacak olursak spor tüm kadınlarda vücudun yenilenmesine ciddi katkıda bulunuyor.

Spor beyine giden kan akımını artırarak beyin fonksiyonlarının korunmasına, kas kütlesi ve kemik bütünlüğünün muhafaza edilmesine, kalp çalışma ve ritminin düzenlenmesine, metabolizma hızının artmasına ve yağ kitle indeksinin azalmasına yol açarak vücuda önemli katkılarda bulunmaktadır. Tüm bu etkilerini fiziksel olarak 4 temel özelliği harekete geçirerek yapmaktadır:

· İyileştirici etkileri harekete geçirme

· Onarım mekanizmalarını güçlendirme

· Yenilenme sürecini hızlandırma

· Yaşlanma hızını yavaşlatma

Tüm bu etkilerinin yanı sıra sağlıklı genç kadınlarda, düzenli beden eğitimi ve spor yapmanın, cinsel fonksiyonları da olumlu yönde etkilediğini bildiren çok sayıda bilimsel klinik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların ortak özelliği sporla desteklenmiş sağlıklı bir beden ile birlikte daha mutlu bir cinsel yaşamın kapılarının aralandığını göstermeleridir.

Çalışmalar göstermektedir ki, üreme çağındaki genç ve seksüel aktif kadınlarda düzenli beden eğitimi ve spor yapanlar ile yapmayanlar arasında cinsel fonksiyonlar açısından farklılık bulunmaktadır.

Her ne kadar cinsel istek ve uyarılma dereceleri aynı yaş ve fiziksel özelliklere sahip kadınlarda benzerlik gösterse de araştırmalar bize orgazm konusunda her iki grup arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir.

Bu klinik çalışmalar, aktif ve düzenli olarak spor yapan kadınların daha güçlü, daha erken ve daha fazla sayıda orgazma ulaşabildiklerine işaret etmektedir. Güçlü ve doyurucu bir orgazm ise beraberinde daha fazla cinsel tatmin duygusu oluşturmakta ve kadınların yaşam kalitelerini ciddi şekilde olumlu etkilemektedir. Daha kesin kanılara varmak için daha fazla klinik çalışmalardan elde edilecek verilere ihtiyaç olduğu da bir gerçektir.