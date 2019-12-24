Spor Toto'da bu hafta 15 bilen çıkmazken 14 bilen beş talihli 137.985,09 TL gibi oldukça yüksek bir ikramiye kazandı. Süper Lig'de zirve mücadelesi yapan takımlardan Sivasspor ve Galatasaray'ın kazanamadığı ayrıca derbide Beşiktaş'ın puansız ayrıldığı haftada Avrupa'da da sürpriz sonuçlar çıktı. Böylece gelecek haftaya 2.242.516,26 TL ödül devretti.

13 bilen 102 kişi 6.763,97 TL ikramiye kazandı

Bu hafta 13 bilen talihliler bile normalin çok üzerinde ikramiye kazandı. Sürpriz sonuçların alınmasının ardından 13 maçı doğru tahmin eden talihliler 6.763,97 TL ikramiye kazandı. Bu hafta 12 bilen kullanıcılar ise 683,36 TL para ödülü kazandı.