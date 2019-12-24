Spor Toto yine devretti! 2 Milyon TL'yi geçti...
Süper Lig'in 16.haftasında geride kalırken Spor Toto'da 15 bilen çıkmadı. Geçen haftada tüm maçları doğru bilen çıkmamış ve önemli bir meblağ devretmişti. Üst üste iki hafta yaşanan devir ile birlikte gelecek haftaya 2.242.516,26 TL ödül devrederken bu hafta 14 bilen beş talihli 137.985,09 TL ikramiye kazandı.
Spor Toto'da bu hafta 15 bilen çıkmazken 14 bilen beş talihli 137.985,09 TL gibi oldukça yüksek bir ikramiye kazandı. Süper Lig'de zirve mücadelesi yapan takımlardan Sivasspor ve Galatasaray'ın kazanamadığı ayrıca derbide Beşiktaş'ın puansız ayrıldığı haftada Avrupa'da da sürpriz sonuçlar çıktı. Böylece gelecek haftaya 2.242.516,26 TL ödül devretti.
13 bilen 102 kişi 6.763,97 TL ikramiye kazandı
Bu hafta 13 bilen talihliler bile normalin çok üzerinde ikramiye kazandı. Sürpriz sonuçların alınmasının ardından 13 maçı doğru tahmin eden talihliler 6.763,97 TL ikramiye kazandı. Bu hafta 12 bilen kullanıcılar ise 683,36 TL para ödülü kazandı.