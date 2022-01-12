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Spor Toto-Vero Volley Monza maç sonucu: 0-3

Spor Toto, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında evinde İtalyan ekibi Vero Volley Monza’ya 3-0 mağlup oldu.

12 Ocak 2022, Çarşamba 23:10 Son Güncelleme:
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Spor Toto-Vero Volley Monza maç sonucu: 0-3

Spor Toto, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında evinde İtalyan ekibi Vero Volley Monza’ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 19 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.00’de İtalya’da oynanacak.

SALON: Başkent

HAKEMLER: Eldar Aliyev (Azerbeycan), Darko Savic (Sırbistan)

SPOR TOTO: Vefa, Burak, Yüksel, Buchegger, Oğuzhan, Çağatay, Muhammed (L), Serkan (L) (Ali Deniz, Shoji, Kemal)

VERO VOLLEY MONZA: Orduna, Karyagın, Beretta, Davyskiba, Dzavoronok, Galassi, Federici (L) (Katic)

SETLER: 12-25, 16-25, 18-25

SÜRE: 67 dakika (20′,24′,23′)

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