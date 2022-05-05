Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan yarın, 7 Mayıs Cumartesi, 8 Mayıs Pazar ve 9 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Hatayspor ile Trabzonspor, Gaziantep FK ile de Kayserispor karşılaşacak.

Bu hafta derbide Beşiktaş , Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Galatasaray da Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek. Hafta Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 A. Hatayspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Y. Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 D.G. Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 V. Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - A. Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 F.T. Antalyaspor - İ.H. Konyaspor