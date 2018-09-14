Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’e 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise 3. hafta müsabakaları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

21.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-Akhisarspor (Afyonkarahisar Zafer)

20.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova)

20.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

16 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

17.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)

20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

17 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Giresunspor-Afjet Afyonspor (Giresun Atatürk)

Yarın:

17.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Adana Demirspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazar:

17.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

17.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

20.00 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)

17 Eylül Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor (Yeni Eskişehir)

20.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

16.30 Fatih Karagümrük-Fethiyespor (Atatürk Olimpiyat)

16.30 Darıca Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Darıca İlçe)

16.30 Pendikspor-Kırklarelispor (Pendik)

16 Eylül Pazar:

16.00 Tokatspor-Menemen Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

16.00 Konya Anadolu Selçukspor-Kahramanmaraşspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.30 Bandırmaspor-Zonguldak Kömürspor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor (Tarsus İlçe)

19.00 Şanlıurfaspor-Sivas Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

Beyaz Grup

Yarın:

15.30 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Hacettepe-Sakaryaspor (OSTİM)

16.30 Bayrampaşa-Eyüpspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16 Eylül Pazar:

16.00 Keçiörengücü-Gümüşhanespor (Ankara Aktepe)

16.00 Niğde Anadolu-Gaziantepspor (Niğde 5 Şubat)

16.00 Kastamonuspor 1966-Ankara Demirspor (Gazi)

16.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-İnegölspor (Bodrum İlçe)

16.30 UTAŞ Uşakspor-Manisaspor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Samsunspor-Sancaktepe Belediyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 3. Lig

1. Grup

16 Eylül Pazar:

15.30 Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Batman Petrolspor-Gebzespor (Batman 16 Mayıs)

15.30 Yomraspor-Silivrispor (Yomra İlçe)

15.30 Erzin Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

16.30 Körfezspor-Tire 1922 (Kocaeli Alparslan Türkeş)

16.30 Nazilli Belediyespor-Kozan Belediyespor (Nazilli İlçe)

16.30 Şile Yıldızspor-Erbaaspor (Şile)

16.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

2. Grup

16 Eylül Pazar:

15.30 Elaziz Belediyespor-Esenler Erokspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Yeni Orduspor-Kızılcabölükspor (Ordu 19 Eylül)

15.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Alibeyköyspor (Van Atatürk)

15.30 Adıyaman 1954-Altındağ Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

16.00 Düzcespor-Pazarspor (Düzce 18 Temmuz)

16.30 Bergama Belediyespor-Ofspor (Bergama 14 Eylül)

16.30 Karşıyaka-Kemerspor 2003 (İzmir Atatürk)

16.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Osmaniyespor (Ziya Altınoğlu)

16.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

3. Grup

16 Eylül Pazar:

15.30 Cizrespor-Bucaspor (Cizre İlçe)

15.30 Diyarbekirspor-Halide Edip Adıvarspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.30 Bayburt İl Özel İdare-Gölcükspor (Bayburt Genç Osman)

16.00 Ankara Adliyespor-Muğlaspor (OSTİM)

16.00 Çorum Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.30 Karacabey Belediyespor-1461 Trabzon (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

16.30 Bağcılarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Bağcılar Mahmutbey)

16.30 Serik Belediyespor-Payasspor (Serik İsmail Oğan)

19.00 Kocaelispor-Turgutluspor (Kocaeli)