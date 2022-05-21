Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor şampiyon olarak tamamladı. Herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi de bu sezon gol kralının kim olduğu yönündeydi. Sıralamada ilk 3'te 4 büyüklerden hiçbir isim yer almıyordu.

Gol krallığında ilk 3 isimden birisi olan Kasımpaşalı futbolcu Umut Bozok, bugün oynanan Altay maçında 2 gol atarak 20 golle gol kralı oldu.

BALOTELLİ SON MAÇTA 5 GOL ATTI

Listede 2. sırada 18'er golle Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ile bugün oynanan Adana Demirspor - Göztepe maçında tam 5 gol atarak bu sezonu toplamda 18 golle 2. sırada tamamlayan İtalyan forvet Mario Balotelli yer aldı.

Sezonu 16 golle 3. sırada tamamlayan isim ise Çaykur Rizesporlu futbolcu Joel Pohjanpalo oldu.

4 büyüklerden sadece 2 isim ilk 4'ün içerisine girdi. Gol krallığında 4. sırayı 15'er golle Fenerbahçe 'den Serdar Dursun ile Trabzonspor'dan Andreas Cornelius aldı.