Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda gol kralı kim oldu? İşte son durum
Süper Lig'in son haftası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Gol krallığında ise ilk 3'te 4 büyüklerden kimse yer almıyor. İşte Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun gol kralı...
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor şampiyon olarak tamamladı. Herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi de bu sezon gol kralının kim olduğu yönündeydi. Sıralamada ilk 3'te 4 büyüklerden hiçbir isim yer almıyordu.
Gol krallığında ilk 3 isimden birisi olan Kasımpaşalı futbolcu Umut Bozok, bugün oynanan Altay maçında 2 gol atarak 20 golle gol kralı oldu.
BALOTELLİ SON MAÇTA 5 GOL ATTI
Listede 2. sırada 18'er golle Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ile bugün oynanan Adana Demirspor - Göztepe maçında tam 5 gol atarak bu sezonu toplamda 18 golle 2. sırada tamamlayan İtalyan forvet Mario Balotelli yer aldı.
Sezonu 16 golle 3. sırada tamamlayan isim ise Çaykur Rizesporlu futbolcu Joel Pohjanpalo oldu.
4 büyüklerden sadece 2 isim ilk 4'ün içerisine girdi. Gol krallığında 4. sırayı 15'er golle Fenerbahçe 'den Serdar Dursun ile Trabzonspor'dan Andreas Cornelius aldı.