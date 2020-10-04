Spor Toto - İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasında Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

04 Ekim 2020, Pazar 23:02 Son Güncelleme:
- A +
Spor Toto - İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7. haftasında Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ’u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Kemal Kayhan, Wallace, Bruno, İbrahim Emet, Oğulcan Yatgın, Ferreira (Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Murat Tokgöz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Rıfat Erden Çevikel, Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Emre Berat Fırat, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Can Koç, Baturay Çağan Serçiler)

Setler: 25-12, 25-20, 25-16

Süre: 70 dakika (21, 26, 23)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...