Spor Toto-Haliliye Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Haliliye Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Bruno, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski, Wallace de Souza, Dautefendic (Deniz İvgen, Oğulcan Yatgın, Leonardo)
Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanovic, Ali Samet İçmegiz (Metin Durmuş, Mert Tetik, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan)
Setler: 25-19, 25-11, 25-22
Süre: 75 dakika (26, 20, 29)