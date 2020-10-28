Spor Toto-Haliliye Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Haliliye Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

28 Ekim 2020, Çarşamba 20:12 Son Güncelleme:
- A +
Spor Toto-Haliliye Belediyespor maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 12. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Haliliye Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Bruno, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski, Wallace de Souza, Dautefendic (Deniz İvgen, Oğulcan Yatgın, Leonardo)

Haliliye Belediyespor: Enes Atlı, Bisset, Cüneyt Dağcı, Hernandez, Vilimanovic, Ali Samet İçmegiz (Metin Durmuş, Mert Tetik, Mehmet Bebek, Bünyamin Aslan)

Setler: 25-19, 25-11, 25-22

Süre: 75 dakika (26, 20, 29)


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...