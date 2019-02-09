Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor

Ankara'da bulunan Türkiye Judo Federasyonu'nun yeni hizmet binasındaki spor salonunda dün başlayan şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 52, 57 ve 63; erkekler 73 ile 81 kiloda kürsüde yer alanlar belirlendi. İstanbul bölgesi sıralamadaki birinciliği 4 altın madalya ile aldı.
İstanbul bölgesi judocuları 4 altın madalya ile birinciliğe çıkarken, Kocaeli ikinciliğe 3 altın madalya ile yerleşti. Ankara bölgesi bir altın madalya ile üçüncü sırada yer buldu.
İkinci gün sıkletlerinde dereceye girenler şöyle:
Kadınlar: 52 Kg: Zeliha Cinci (Ankara), 2. Beyza Özdemir (Kocaeli), 3. Eda Karademir (Karaman), 3. Kader Divan (Bursa)
57 Kg: 1. Hasret Bozkurt (İstanbul), 2. Özlem Yıldız (Iğdır), 3. Buket Mercan (Ankara), 3. Kübra Şenyayla (Bursa)
63 Kg: 1. Minel Akdeniz (İstanbul), 2. Habiebe Afyonlu (Balıkesir), Nurdan Almalı (Sıvas), 3. Fidan Ögel (Manisa)
Erkekler: 73 Kg: 1. Yusuf Esirci (Düzce), Niyazi Gökçen (Manisa), 3. Hasan Erkan (Rize), 3. Bayram Kandemir (Konya)
81 Kg: Recep Çimen (İstanbul), 2. A. Burak Çuhadar (Ankara), 3. Abidin Karabulut (Manisa), 3. Ahmet Çiftçi (Konya)