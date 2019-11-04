Spor Toto - Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Spor Toto, sahasında Arhavi Voleybol’u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar
Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Okello, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gelinski, Hasan Hüseyin Mermer)
Arhavi Voleybol: Fatih Cihan, Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins (Mehmet Özbek, Görkem Sertel, Hamdi Erkan, Fikri Berber)
Setler: 25-14, 25-18, 25-19
Süre: 79 dakika (23, 27, 29)