Spor Toto, 8’li final turuna yükseldi

CEV Erkekler Challenge Kupası 16’lı final turu rövanş maçında Spor Toto, konuk ettiği Kosova temsilcisi Luboteni’yi 3-0 mağlup etti. Rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-0 kazanan Spor Toto, adını 8’li final turuna yazdıran taraf oldu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Irina Saks (Estonya), Erol Akbulut (Türkiye)

Spor Toto: Gelinski, Deniz Ali Yılmaz, Ahmet Tümer, Nascimento, Hasan Hüseyin Mermer, Fatih Eren Uğur (Deniz İvgen)

Luboteni: Hyseni, Amorim, Xhemshiti, Ajeti, Elezi, Pllana (Drenogllava, Cokli, Çelaj, Ahmeti, Arapi, Krasniqi)

Setler: 25-11, 25-11, 25-19

Süre: 57 dakika (19,17, 21)