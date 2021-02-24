Spor Toto 1.Lig | Yılport Samsunspor - Eskişehirspor: 6-1

Yılport Samsunspor, 1. Lig’in 23. hafta maçında Eskişehirspor’u evinde farklı yendi. Yasin Öztekin'in bir gol - bir asist ile ön plana çıktığı maçı kazanan Samsunspor böylece 49 puanla ikinci sıradaki yerini korudu

Samsunspor'da Oğuz ve İlyas Kubilay yine birer gol ve birer asist yaparken Ertuğrul Sağlam'ın ekibi son 10 maçta 9. galibiyetini elde etti

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Turgut, Kemal Mavi

Yılport Samsunspor: Nurullan Asan, Caner Arıcı, Veli Çetin, İlyas Kubilay Yavuz, Hamroun (Dk. 59 Burak Çalık), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Djedje (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yasin Öztekin (Dk. 64 Nadir Çiftçi), Mücahit Albayrak, Boli, Courreur (Dk. 70 Ali Kılıç)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altuntaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 85 Onur Arı), İbrahim Halil Öner (Dk. 86 Sholaja), Oluwadeji Alimi (Dk. 46 Berkar Tanır), Tolga Yakut, Buğra Çağlıyan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Emir Yıldız (Dk. 46 Erdal Akdarı)

Goller: Dk. 4 Veli Çetin, Dk. 16 İlyas Kubilay Yavuz (penaltı), Dk. 31 Yasin Öztekin, Dk. 58 Hamroun, Dk. 60 Oğuz Gürbulak, Dk. 86 Burak Çalık (Yılport Samsunspor), Dk. 73 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 61 Oğuz Gürbulak (Yılport Samsunspor), Dk. 33 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)



