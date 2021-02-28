Spor Toto 1. Lig’in 24.hafta maçında İstanbulspor deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yendi ve puanını 46 yaptı. İstanbulspor böylece 50 puanla ikinci sırada bulunan Samsunspor ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi

Maçtan dakikalar

9’uncu dakikada Levent’in soldan ortasına ceza sahasında kafayla vuran İbrahim topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

27’nci dakikada Uygar’ın sağdan ortasına ceza sahasında Mehmet Yeşil kafayla vurarak farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

42’nci dakikada Ali’nin soldan ortasında iyi yükselen Onur’un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

İlk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50’nci dakika Mevlüt, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci topu güçlükle dışarı çeldi.

58’inci dakikada kornerden gelen ortaya altıpas üzerinde iyi yükselen Mehmet’in kafa vuruşunu kaleci Cengiz çizgiden çıkardı.

64’üncü dakikada Onur, ceza sahasında düşürülmesiyle kazandığı penaltıyı gole çevirdi: 0-3.

73’ncü dakikada Rroca’nın ortasına iyi yükselen Koray’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmada baş gol olmadı ve konuk ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.





STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Utku Tunavelioğlu, Berkay Görmez

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz - Emir, Mevlüt, Furkan (Dk.81 Doğukan), Bedirhan, Sezgin, Mehmet (Dk.61 Bartu), Tolga (Dk.46 Berkay), Buğra (Dk.81 Uğur Can), Onur (Dk.46 Furgan), İbrahim

İSTANBULSPOR: Ljubic - Mehmet, Nascimento, Ali, Melih, Uygar (Dk.81 Ali), Onur, Rroca (Dk.87 Egehan), Levent (Dk.70 Ethemi), Tayyip (Dk.81 Kağan), İbrahim (Dk.69 Koray)

​GOLLER: Dk.9 İbrahim, Dk.27 Mehmet, Dk.64 Onur (İstanbulspor)

SARI KART: Mevlüt (Eskişehirspor)







