Spor Toto 1.Lig | Beypiliç Boluspor - Akhisarspor: 0-1

Spor Toto 1.Lig’in 26. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor’u 1-0 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ev sahibi Boluspor ise 4 maç aradan sonra sahadan puansız ayrıldı

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Asan (Dk. 86 Poepon), Gökhan Sazdağı, Oğuzhan Berber, Araz Abdullayev (Dk. 70 Alican Özfesli), Muhammed Gümüşkaya, Kasongo (Dk. 70 Papa Diouf), Emin Bayram, Aykut Demir, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 82 Hamza Gür)

Akhisarspor: Orhan Taşdelen, Semih Görer, Berat Onur Pınar, Delarge (Dk. 76 Ayuk), Yusuf Cihat Çelik, Doğukan Nelik, Mert Özyıldırım, Nsima Peter (Dk. 90 Bertuğ Bayar)

Gol: Dk. 83 Doğukan Nelik (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Burak Asan (Beypiliç Boluspor), Dk. 69 Keita (Yedek kulübesinde) (Akhisarspor)

Maçtan dakikalar

12’nci dakikada Çekdar Orhan, ceza sahası dışından şansını denedi. Boluspor kalecisi Selmani, topu güçlükle kornere tokatladı.

23’üncü dakikada Boluspor atağında, rakibine attığı çalım sonrasında ceza sahasına giren Araz'ın şutunda kaleci Lukac gole izin vermedi.

38’inci dakikada Boluspor serbest vuruş kazandı. Mustafa Çeçenoğlu'nun doğrudan kaleye gönderdiği topta kaleci Lukac topu kornere tokatladı.

82'nci dakikada Akhisarspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın şutunda top ağlara gitti: 0-1.

85'inci dakikada gelişen Akhisarspor atağında, kaleciyle karşı karşıya kalan Ayuk’un vuruşunda, kaleci Selmani topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Akhisarspor deplasmada Boluspor'u 1-0 mağlup etti.