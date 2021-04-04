Spor Toto 1.Lig | Balıkesirspor - Bandırmaspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1.Lig’in 28. haftanın önemli maçını Aydeniz Et Balıkesirspor kazandı. Yusuf Şimşek yönetimindeki ev sahibi takım derbi niteliğindeki maçta sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u Rayo (kk) ve Manaj'ın (pen) golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 32 yapan Balıkesirspor, düşme hattından uzaklaştı ve orta sıralara yaklaştı.

Bandırmaspor ise 38 puanla 10.sırada yer aldı

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Ata Yıldırım

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 76 Otoo), Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Manaj (Dk. 70 Bezjak), Cemal Kızılateş (Dk. 70 David Deniz Kılınç), Enes İslam İlkin, Doğa İşeri (Dk. 46 Oğuzhan Çapar), Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 84 Abdulkadir Özgen), Cumali Bişi

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 80 Erkan Taşkıran), Berat Satılmış (Dk. 65 Torje), İshak Çakmak (Dk. 80 Pote), Landel, Doğan Can Davas, Ruben Rayo, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle, Gökay Güney

Goller: Dk. 6 Ruben Rayo (kendi kalesine), Dk. 64 Manaj (penaltıdan) (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 9 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Doğa İşeri, Dk.74 Batuhan İşçiler (Aydeniz Et Balıkesirspor)

BALIKESİR (AA)