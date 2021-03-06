Spor Toto 1.Lig | Ankaraspor - Menemenspor maç sonucu: 1-1
Spor Toto 1.Lig’in 25. haftasında Ankaraspor, sahasında Menemenspor’la 1-1 berabere kaldı. Ankaraspor böylece üst üste 3.kez berabere kalırken puanını 16 yaptı. Menemenspor ise 27 puanla haftayı tamamladı
Spor Toto 1.Lig 25. haftasında Ankaraspor, sahasında Menemenspor’la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Burak Cansız
Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Ali Ülgen (Dk. 83 Gökhan Akkan), Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 89 Tevfik Altındağ), Mahmut Akan, Olatunbosun, Umar (Dk. 89 Bodul), Engin Bekdemir (Dk. 57 Halil İbrahim Esen)
Menemenspor: Emre Selen, Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz, Emir Han Topçu, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 84 Okan Yılmaz), Adamu, Traore (Dk. 70 Aydın Yılmaz), Omar Mohamed, Tayfun Aydoğan, Rasheed Akanbi (Dk. 84 Mehmet Aytemiz), Zenke (Dk. 46 İsmail Haktan Odabaşı)
Goller: Dk. 19 Umar (Ankaraspor), Dk. 90 3 İsmail Haktan Odabaşı (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk.14 Blagojevic, Dk. 69 Halil İbrahim Esen, Dk.53 Engin Bekdemir, Dk. 62 Umar, Dk. 81 Tevfik Altındağ, Dk. 81 Ali Ülgen (Ankaraspor), Dk. 77 Emir Han Topçu (Menemenspor)
AA