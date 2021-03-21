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Spor Toto 1.Lig | Ankaraspor-Boluspor maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1.Lig’in 27. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Ankaraspor’u 2-1 yendi. Son anlarda galibiyet golünü bulan Boluspor böylece düşme hattının 7 puan üzerine çıkmış oldu

21 Mart 2021, Pazar 18:57 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1.Lig | Ankaraspor-Boluspor maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1.Lig’in 27. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Ankaraspor’u 2-1 yendi. Bu sonuçla Boluspor 32 puana ulaşırken Ankaraspor 16 puanda kaldı ve düşme hattında yer almaya devam etti


Stat: Osmanlı

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Cemil Tunç

Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Ercan Yazıcı (Dk. 53 Gökhan Akkan), Mudimu, Mahmut Akan (Dk. 70 Bodul), Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 86 Mehmet Burak Tarlabölen), Samed Ali Kaya, Erdem Çetinkaya (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Olatunbosun (Dk. 70 Mete Çelik), Pedersen

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Asan, Oğuzhan Berber, Abdullayev (Dk. 90 3 Burak Bekaroğlu), Muhammed Gümüşkaya, Gyasi (Dk. 46 Marlinho), Kasongo (Dk. 87 Muhsin Yıldırım), Emin Bayram, Aykut Demir, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 78 Hamza Gür)

Goller: Dk. 14 Kasango, Dk. 90+2 Gökhan Akkan (kendi kalesine) (Beypiliç Boluspor), Dk. 29 Pedersen (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Burak Asan, Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 78 Marlinho, Dk. 90 Aykut Demir (Beypiliç Boluspor), Dk. 90 Samed Ali Kaya (Ankaraspor)

ANKARA (AA)

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