Spor Toto 1.Lig | Altınordu - Adana Demirspor maç sonucu: 0-1

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan iki ekipten Altınordu, 30'uncu haftada konuk ettiği Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Müsabakanın tek golünü Adana Demirspor adına 14'üncü dakikada Pa Dibba kaydetti. Üst üste 3'üncü maçını kazanan Adana Demirspor 58 puana ulaşıp maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi. Art arda ikinci yenilgisini alan Altınordu ise 52 puanda kaldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Özcan Sultanoğlu

ALTINORDU: Erhan - Rahmi (Dk. 46 Muzaffer), Kahraman, Yusufcan (Dk. 67 Yusuf Yalçın), Ufuk (Dk. 82 Hüsamettin), Furkan Çil, Oğulcan (Dk 82 Burak), Ahmet İlhan Özek, Recep (Dk. 72 Emre), Metehan, Enis

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed - Okan, Tayyip, Rassoul, Kaan, Gökhan, Hasan, Sinan (Dk. 87 İsmail), Ezeh (Dk. 87 Emircan), Sedat (Dk. 63 Yunus), Pa Dibba

GOL: Dk. 14 Dibba (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Furkan Çil, Rahmi (Altınordu) - Ezeh (Adana Demirspor)

Maçtan dakikalar

10'uncu dakikada gelişen konuk ekip atağında Sedat sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.

14'üncü dakikada Adana Demirspor öne geçti. Soldan Kaan'ın ortasında arka direkte Dibba kafayla topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.

30'un dakikada Altınordulu Metehan soldan sürüklediği topu ceza sahasına kesti, müsait pozisyondaki Enis'in kafa şutunda top kaleyi bulmadı.

38'inci dakikada Sinan'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Ezeh'in vuruşunda, kaleci Erhan uzanarak topu korner çeldi.

45'inci dakikada Hasan'ın ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Erhan'ın çeldiği topu Sinan tamamladı, Erhan bir kez daha gole izin vermedi. İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Metehan'ın sol çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda kaleci Muhammed köşeye giden topu son anda çıkardı.

67'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın altı pasa ortasında Enis topa yetişemedi.

69'uncu dakikada sağdan Ahmet İlhan'ın kullandığı kornerde Yusuf Yalçın kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

71'inci dakikada gelişen Adana Demirspor kontra atağında Yunus'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dibba'nın yerden şutunda kaleci Erhan ayaklarıyla golü önledi.

77'nci dakikada soldan Kaan kesti, Yunus'un kafa şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

Kalan dakikalarda skor değişmeyince Adana Demirspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.