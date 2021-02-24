Spor Toto 1.Lig | Akhisarspor - İstanbulspor: 0-1

Spor Toto 1.Lig 23.hafta maçında İstanbulspor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü Eslem Öztürk atarken ev sahibi takım üst üste 4. yenilgisini aldı ve düşme hattında kaldı

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik Özkoç

AKHİSARSPOR: Lukac - Semih, Doğukan, Göksu, Kadir, Lawal, Onurcan (Dk. 88 Mert), Akwo Ayuk Taku (Dk. 80 Çekdar), Cihat (Dk. 69 Hasan Ali), Alya Toure (Dk. 87 Nsima Peter), Delarge (Dk. 69 Bertuğ)

İSTANBULSPOR: Ljubic - Melih, Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Uygar Mert (Dk. 68 Levent), Kerem (Dk. 82 Ali Dere), Eslem, Abazaj (Dk. 59 Mehmet Uslu), Ethemi (Dk. 60 Tayyip Ebrar), İbrahim (Dk. 68 Koray)

GOL: Dk. 13 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Cihat, Doğukan (Akhisarspor) - Wellington (İstanbulspor)





Maçtan dakikalar

13.dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında Melih ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Eslem’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

54.dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasında sıfıra kadar inen Ayuk’un çevirdiği top Delarge'ın şutu defanstan döndü. Delarge'ın ön direkte tekrar önünde bulup tamamlamak istediği top yan ağlarda kaldı.

81.dakikada ev sahibinden Hasan Ali'nin kullandığı serbest vuruş kaleci Ljubic'in üstüne gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İstanbulspor deplasmanda Akhisarspor’u 1-0 mağlup etti.