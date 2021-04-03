Adana Demirspor, Spor Toto 1.Lig’in 28. hafta maçında evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor'a galibiyeti Pa Dibba ve Volkan Şen'in golleri getirdi. Son altı haftada kaybetmeyen Adana Demirspor, puanını 52 yaptı ve ilk 2 sırayı takibini sürdürdü

SPOR TOTO 1.LİG PUAN DURUMU

Stat: Yeni Adana

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Uygar Bebek, Oğuz Terzi

ADANA DEMİRSPOR: Zubas - Tayyip, Sinan (Dk.90+1 Volkan), Okan, Pa Dibba, Emircan (Dk.67 Yunus), Kaan, Hasan, Sedat (Dk.78 Ezeh), Gökhan, Rassoul

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Mehmet, Süleyman, İrfan (Dk.46 Burak), Ogün (Dk.46 Abdulkadir), Uğur (Dk.67 Issah), Soner, Mert, Barış (Dk. 67 Dialiba), Cem (Dk.83 Hamidovic (?), Eze

GOLLER: Dk.26 Pa Dibba, Dk. 90+2 Volkan Şen (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Sedat (Adana Demirspor), Ogün (Ankara Keçierengücü)

Maçtan dakikalar

5’inci dakikada Adana Demirspor’da Sedat’ın pasıyla buluşan Pa Dibba düzgün bir vuruşla kaleyi yokladı. Pa Dibba’nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

26’ncı dakikada orta alanda topu rakipten kapan Sinan, Pa Dibba’ya pasını gönderdi. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Pa Dibba, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

44’üncü dakikada sol kanattan Pa Dibba’nın ceza sahasına ortasında Sinan’ın vuruşunda top üst direkten dönerek kaleci Metin'de kaldı.

İlk yarı Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

50’nci dakikada Adana Demirspor’da Pa Dibba aldığı topla ceza sahası içerisine girerek yerden ortaladı. Sinan topa dokunamayınca ev sahibi ekip, mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.

51’inci dakikada Adana Demirspor’da Sedat’ın sert vuruşunu kaleci Metin yumruklayarak kornere çeldi.

84’üncü dakikada Adan Demirspor’da Hasan’ın defans arkasına attığı pasla buluşan Yunus’un vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+3’üncü dakikada Adana Demirspor’da topla buluşan Volkan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup etti.