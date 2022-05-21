Spor Toto 1. Lig'de BB. Erzurumspor - İstanbulspor ve Eyüpspor - Bandırmaspor play-off yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Yarı final programında 25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30'da BB. Erzurumspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ise aynı gün saat 21.00'de oynanacak.

RÖVANŞLAR 29 MAYIS'TA

Yarı finalin ikinci maçları ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bandırmaspor'un Eyüpspor'u konuk edeceği karşılaşma 15.30'da başlayacak. İstanbulspor ise saat 18.00'de BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

25 Mayıs Çarşamba

18.30 BB Erzurumspor-İstanbulspor

21.00 Eyüpspor-Bandırmaspor

29 Mayıs Pazar

15.30 Bandırmaspor-Eyüpspor

19.00 İstanbulspor-BB Erzurumspor