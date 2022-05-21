Spor Toto 1. Lig'de 20 Mayıs Cuma günü oynanan maçların ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar Play-Off müsabakaları oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar ligi 5. ve 6. basamakta bitiren takımların sahasında oynanacak.

Buna göre; Play-Off'ta Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İstanbulspor eşleşmeleri gerçekleşti. Spor Toto Süper Lig 'e yükselecek 3. takımın belirleneceği Play-Off'ta yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba, rövanş maçları 29 Mayıs Pazar, final ise 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.