Spor Toto 1. Lig’de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligin son haftasında deplasmanda İstanbulspor’u 5-2 yenen ve 72 puana ulaşan Abalı Denizlispor, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Süper Lig’e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Gençlerbirliği ise sahasında Adana Demirspor’a 2-1 yenilerek 70 puanda kaldı ve ligi ikinci sırada bitirdi.

Son hafta maçlarının ardından Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor, Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off etabına kaldı. Ligde Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor ise küme düşen takımlar oldu.

Spor Toto 1. Lig’de play-off yarı final maçları 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor’un yer almaya hak kazandığı play-off etabı, çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ilk maçların rövanşı 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. Play-off yarı final maçları sonucunda tur atlayacak iki ekip, Spor Toto Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finaline yükselecek.

Play-off yarı final maçlarının tarihi şöyle:

22 Mayıs Çarşamba:

Adana Demirspor-Hatayspor

Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor

26 Mayıs Pazar:

Hatayspor-Adana Demirspor

Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep

Ligde normal sezonun 34. ve son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Eskişehirspor: 3-2

Altay-Birevim Elazığspor: 4-0

Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: 0-3

Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: 2-2

Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: 1-6

Gençlerbirliği-Adana Demirspor: 1-2

İstanbulspor-Abalı Denizlispor: 2-5

Giresunspor-Altınordu: 3-1

Adanaspor-Osmanlıspor: 1-4

Spor Toto 1. Lig’de 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P

1. ABALI DENİZLİSPOR 34 21 9 4 67 32 35 72

2. GENÇLERBİRLİĞİ 34 22 4 8 50 28 22 70

3. HATAYSPOR 34 19 10 5 57 22 35 67

4. OSMANLISPOR 34 19 5 10 49 26 23 62

5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 34 17 8 9 60 31 29 59

6. ADANA DEMİRSPOR 34 17 7 10 50 36 14 58

7. ALTINORDU 34 16 9 9 50 33 17 57

8. ÜMRANİYESPOR 34 14 11 9 44 37 7 53

9. BOLUSPOR 34 14 7 13 41 41 0 49

10. ALTAY 34 12 11 11 52 40 12 47

11. İSTANBULSPOR 34 10 13 11 45 46 -1 43

12. ADANASPOR 34 9 10 15 41 49 -8 37

13. GİRESUNSPOR 34 8 12 14 32 41 -9 36

14. ESKİŞEHİRSPOR 34 9 8 17 44 66 -22 35

15. BALIKESİRSPOR BALTOK 34 11 7 16 36 45 -9 34

16. AFJET AFYONSPOR 34 7 9 18 38 55 -17 30

17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 34 6 7 21 38 64 -26 25

18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 34 0 3 31 10 112 -102 0

Not: Balıkesirspor Baltok’un 6, Kardemir Karabükspor’un ise 3 puanı silinmiştir.