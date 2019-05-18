Spor Toto 1. Lig’de normal sezon sona erdi | İşte play-off’a kalanlar ve eşleşmeler!
Spor Toto 1. Lig’de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Deplasmanda İstanbulspor’u 5-2 yenen Abalı Denizlispor, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor, play-off etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Spor Toto 1. Lig’de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligin son haftasında deplasmanda İstanbulspor’u 5-2 yenen ve 72 puana ulaşan Abalı Denizlispor, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Süper Lig’e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Gençlerbirliği ise sahasında Adana Demirspor’a 2-1 yenilerek 70 puanda kaldı ve ligi ikinci sırada bitirdi.
Son hafta maçlarının ardından Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor, Süper Lig’e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off etabına kaldı. Ligde Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor ise küme düşen takımlar oldu.
Spor Toto 1. Lig’de play-off yarı final maçları 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor’un yer almaya hak kazandığı play-off etabı, çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.
22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ilk maçların rövanşı 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. Play-off yarı final maçları sonucunda tur atlayacak iki ekip, Spor Toto Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finaline yükselecek.
Play-off yarı final maçlarının tarihi şöyle:
22 Mayıs Çarşamba:
Adana Demirspor-Hatayspor
Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor
26 Mayıs Pazar:
Hatayspor-Adana Demirspor
Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep
Ligde normal sezonun 34. ve son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Eskişehirspor: 3-2
Altay-Birevim Elazığspor: 4-0
Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: 0-3
Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: 2-2
Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: 1-6
Gençlerbirliği-Adana Demirspor: 1-2
İstanbulspor-Abalı Denizlispor: 2-5
Giresunspor-Altınordu: 3-1
Adanaspor-Osmanlıspor: 1-4
Spor Toto 1. Lig’de 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
O G B M A Y AV P
1. ABALI DENİZLİSPOR 34 21 9 4 67 32 35 72
2. GENÇLERBİRLİĞİ 34 22 4 8 50 28 22 70
3. HATAYSPOR 34 19 10 5 57 22 35 67
4. OSMANLISPOR 34 19 5 10 49 26 23 62
5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 34 17 8 9 60 31 29 59
6. ADANA DEMİRSPOR 34 17 7 10 50 36 14 58
7. ALTINORDU 34 16 9 9 50 33 17 57
8. ÜMRANİYESPOR 34 14 11 9 44 37 7 53
9. BOLUSPOR 34 14 7 13 41 41 0 49
10. ALTAY 34 12 11 11 52 40 12 47
11. İSTANBULSPOR 34 10 13 11 45 46 -1 43
12. ADANASPOR 34 9 10 15 41 49 -8 37
13. GİRESUNSPOR 34 8 12 14 32 41 -9 36
14. ESKİŞEHİRSPOR 34 9 8 17 44 66 -22 35
15. BALIKESİRSPOR BALTOK 34 11 7 16 36 45 -9 34
16. AFJET AFYONSPOR 34 7 9 18 38 55 -17 30
17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 34 6 7 21 38 64 -26 25
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 34 0 3 31 10 112 -102 0
Not: Balıkesirspor Baltok’un 6, Kardemir Karabükspor’un ise 3 puanı silinmiştir.