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Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 2021-2022 sezonu 38. hafta programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaların 20 Mayıs Cuma ve 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacağını duyurdu.

16 Mayıs 2022, Pazartesi 18:21 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanacak maçların programı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan mücadele programı şu şekilde:

20 Mayıs Cuma

17.00 Boluspor - Altınordu

17.00 Tuzlaspor - Samsunspor

20.00 Denizlispor - BŞB Erzurumspor

20.00 Balıkesirspor - Eyüpspor

20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor

21 Mayıs Cumartesi

16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü

16.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor

19.00 Kocaelispor - Adanaspor

19.00 Bursaspor - Menemenspor

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