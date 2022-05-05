Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak bütün maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
Altaş Denizlispor -NasaDoge Menemenspor: Hüseyin Göçek
Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Tuzlaspor-Eyüpspor: Cihan Aydın
Kocaelispor-Altınordu: Ali Palabıyık
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu
İstanbulspor-Adanaspor: Adem Cinek
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
Bursaspor -Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol