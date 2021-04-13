Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında 14 Nisan Çarşamba ve 15 Nisan Perşembe günü yapılacak müsabakaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
14 Nisan Çarşamba:
13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor: Emre Malok
16.00 Adanaspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
15 Nisan Perşembe:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Ankaraspor-Altay: Çağdaş Altay
19.00 Bursaspor -Royal Hastanesi Bandırmaspor: Bülent Birincioğlu