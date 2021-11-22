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Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta tamamlandı

Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 21:35 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta tamamlandı

Ligde haftayı maç yapmadan geçen Bereket Sigorta Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nün deplasmanda Altaş Denizlispor 'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor: 3-2

NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor: 2-1

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-1

Bursaspor -İstanbulspor: 2-4

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: 1-0

Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Adanaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Manisa FK-Altınordu: 1-0

Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 2-2

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