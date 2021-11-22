Ligde haftayı maç yapmadan geçen Bereket Sigorta Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nün deplasmanda Altaş Denizlispor 'a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor: 3-2
NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor: 2-1
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-1
Bursaspor -İstanbulspor: 2-4
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: 1-0
Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Adanaspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Manisa FK-Altınordu: 1-0
Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 2-2