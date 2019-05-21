Spor Toto 1. Lig play-off maçları hangi kanalda?

1. Lig’de bu sezon 24. kez uygulanacak Play-Off etabının yarı final ilk maçları bugün oynanacak. Organizasyonda Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ve Osmanlıspor, Süper Lig’e çıkacak son takım olabilmek için mücadele edecek. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak 2 takım, 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da oynanacak final maçında Süper Lig’e yükselen son ekip olmak için karşılaşacak. Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Tek yükselen Demir

Play-Off’ta yer alacak 4 ekip de daha önce bu etapta mücadele etti. Adana Demirspor ile Osmanlıspor’un beşinci, Gazişehir Gaziantep’in dördüncü ve Hatayspor’un ise ikinci kez yer aldığı play-Off’ta, sadece Adana Demirspor bir kez bu yolla Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor muhtemel 11'ler

Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Uğur, Yalçın, M.Erdem, Segbefia, Bjarnason, Gökhan, Oğulcan, Erhan, Sow

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Ali Eren, Numan, Anıl, Sinan, Todorovic, Burhan, Hasan, Matthew, Gueye

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Adana Demirspor - Hatayspor muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Çağlar, Süleyman, Adil, Semih, Kaan, Traore, Erdal, Vedat, Berk, Pote, Gladky

Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, M.Paluli, Kubilay, Hamza, Selim, Gökhan, Diallo, Caner

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