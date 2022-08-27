Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 - Denizlispor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Altaş Denizlispor ’u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Manisa FK kontra atağında Nizamettin’in pasıyla orta saha yakınlarında topla buluşan Diallo, hızla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Hüseyin’i geçemedi.

18. dakikada rakip yarı alanda Bekir’in pasıyla topa sahip olan Gökhan’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Birkan’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 0-1

26. dakikada Gakpa’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Nizamettin’in önünde kaldı. Nizamettin’in bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya çıktı.

45+2. dakikada Nizamettin’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Denizlispor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sol çaprazda Gakpa’nın önünde kaldı. Gakpa’nın yerden sert şutunda savunmaya da çarpan topu uzak direkte Batuhan tamamladı. 1-1

45+3. dakikada Manisa FK atağında Muhammet Taha’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top penaltı noktası yakınlarında Denizlispor savunmasına çarparak Batuhan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

46.dakikada santra sonrası hızlı gelişen Manisa FK atağında Diallo’nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Prib’in gelişine sert şutunda kaleci Hüseyin üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Batuhan, altıpas içerisinde meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1

58.dakikada sol kanattan Diallo’nun kullandığı taç atışında savunmanın arkasına sarkan Prib’in ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda top kaleci Hüseyin’in yanından ağlara gitti. 3-1

90+4.dakikada Mustafa'nın sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Oğuzhan'ın kafa vuruşunda kaleci Birkan son anda topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Emre'nin sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Manisa FK savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza yayı içerisinde Mustafa'nın önünde kaldı. Mustafa'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Caner Ak xx, Muhammet Yumak xx, Murat Temel xx

Manisa FK: Birkan x, Ayberk xx, Muhammet Taha xx, Domgjoni xx, Çağrı xx, Nizamettin xx (Selim dk. 86 ?), Prib xxx (Hakan Barış dk. 69 xx), Burak xx, Gakpa xx (Stark dk. 86 ?), Batuhan xxx (Adem dk. 69 xx), Diallo xxx (Grezda dk. 76 xx)

Yedekler: Samet, Ba, Mert, Fırat

Teknik Direktör: Levent Eriş

Altaş Denizlispor: Hüseyin x, Emre x, Oğuz x, Hakan Çinemre x (Muhammet Özkal dk. 65 x), Schweclen x, Muhammed Gönülaçar x (Özer dk. 65 x), Mustafa x, Okan x (Asım dk. 45 x), Gökhan xxx, Mayi x (Oğuzhan dk. ?), Bekir x (Berkant dk. 69 x)

Yedekler: Abdulkadir, Erdal, Alaattin, Ahmet,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Gökhan (dk. 18), Mustafa (dk. 90+5) (Denizlispor), Batuhan (dk. 45+2 ve dk. 46), Prib (dk.58) (Manisa FK)

Sarı kart: Emre (Denizlispor)

MANİSA (İHA)