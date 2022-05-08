Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Benasser’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bruns’un şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.
25. dakikada İbrahim Yılmaz’ın savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Jetmir Topalli ceza sahası içi sol çaprazdan kale önüne ortaladı. Altı pasa hareketlenen İbrahim Yılmaz, kaleci Burak’tan önce kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
35. dakikada sağ taraftan Celil Yüksel’in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinden Evren’in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Alperen kurtardı. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
48. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Amadou Ciss, Mehmet Yeşil’i çalımlayarak sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Ciss’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen’in üzerinden uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1
74. dakikada Eslem’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rrocha, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol taraftan koşu yapan Berkay’a pasını aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden boş kaleye yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Mehmet Akıncık xx,
İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Michael Ologo x (Ali Yaşar dk. 46 xx), Mehmet Yeşil xx, Emrecan Uzunhan xx, Tuncer Duhan Aksu xx (Berkay Görmez dk. 73 x), Melih Kabasakal xx, Eslem Öztürk x (Okan Erdoğan dk. 79 x), Eduart Rroca xx (Valon Ethemi dk. 86 ?), İbrahim Yılmaz xx, Jetmir Topalli xx (Kristal Abazaj dk. 73 xx)
Yedekler: Mücahit Serbest, Emir Kaan Gültekin, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu xx, Isaac Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Yohan Roche xx, Youssef Benasser xx, Fıratcan Üzüm xx, Thomas Bruns x (Eren Karadağ dk. 25 xx) Celil Yüksel xx, İsmail Erdoğan xx (Kadir Keleş dk. 86 ?), Amadou Ciss xx, İbrahim Aksu x (Berkan Fırat dk. 66 x)
Yedekler: Özer Enes Soylu, Ulaş Zengin, Harun Kaya, Efe Tatlı, Hakan Eroğlu, Yiğithan Güveli
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 25) (İstanbulspor), Ciss (Adanaspor)
Sarı kartlar: Ologo (İstanbulspor), Roche (Adanaspor)
İSTANBUL (İHA)