Spor Toto 1. Lig 22. hafta maç programı ve hakemler

Spor Toto 1. Lig’de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

13 Şubat 2019, Çarşamba 13:44
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Spor Toto 1. Lig 22. hafta maç programı ve hakemler

Spor Toto 1. Lig’de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

15 Şubat Cuma:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Hatayspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler

13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: Sinan Dereci

16.00 Altay-Boluspor: Erkan Engin

17 Şubat Pazar:

16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep: Bülent Birincioğlu

16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Caner Ak

19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor: Zorbay Küçük

19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Özgüç Türkalp

18 Şubat Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

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