Spor Toto 1. Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde haftayı maç yapmadan geçen Ümraniyespor, Ankaragücü’nün deplasmanda Altaş Denizlispor’a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto 1. Lig’in 13. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde haftayı maç yapmadan geçen Bereket Sigorta Ümraniyespor, MKE Ankaragücü’nün deplasmanda Altaş Denizlispor ’a yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto 1. Lig’de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor: 3-2
NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor: 2-1
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-1
Bursaspor -İstanbulspor: 2-4
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor: 1-0
Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Adanaspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Manisa FK-Altınordu: 1-0
Eyüpspor-Yılport Samsunspor: 2-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig’de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM O G B M A Y AV P
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 12 8 3 1 21 7 14 27
2.MKE ANKARAGÜCÜ 13 8 3 2 22 9 13 27
3.EYÜPSPOR 13 8 3 2 23 15 8 27
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 13 8 1 4 21 10 11 25
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 12 8 1 3 20 13 7 25
6.TUZLASPOR 12 6 2 4 14 10 4 20
7.KOCAELİSPOR 12 6 2 4 12 12 0 20
8.İSTANBULSPOR 12 6 1 5 21 17 4 19
9.ADANASPOR 13 5 3 5 16 17 -1 18
10.YILPORT SAMSUNSPOR 12 4 4 4 17 18 -1 16
11.BURSASPOR 12 4 2 6 17 19 -2 14
12.ALTAŞ DENİZLİSPOR 12 4 2 6 12 17 -5 14
13.NASADOGE MENEMENSPOR 12 4 2 6 16 22 -6 14
14.GENÇLERBİRLİĞİ 12 4 2 6 12 19 -7 14
15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 12 3 4 5 13 14 -1 13
16.MANİSA 13 4 1 8 15 21 -6 13
17.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 12 3 1 8 11 18 -7 10
18.ALTINORDU 13 3 1 9 13 26 -13 10
19.BALIKESİRSPOR 12 2 0 10 9 21 -12 6
14. hafta
Spor Toto 1. Lig’de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Kasım Cuma:
20.00 Balıkesirspor-Manisa FK (Balıkesir Atatürk)
20.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Eryaman)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Altaş Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Kocaelispor-NasaDoge Menemenspor (Kocaeli)
16.00 Beypiliç Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
28 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)