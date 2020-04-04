Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da vatandaşların evlerindeki sosyal izolasyonları devam ediyor.

Diletta Leotta da karantina günlerini sevgilisiyle evinde geçirip bu anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

28 yaşındaki güzel spiker, boksör sevgilisi Daniele Scardina ile Milano'daki evinin balkonunda önce spor yaptı.

Spor yaptıktan sonra sokağı ve manzarayı izleyen çift, bir süre sonra da şezlonglara uzandı.

Splash News'in haberine göre aşıklar, karantinanın keyfini bir yandan güneşlenip bir yandan dinlenerek çıkarttı.

Öte yandan ünlü spiker sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı.