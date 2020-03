İspanya La Liga'nın 26. hafta karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışı için büyük önem arz eden karşılaşmada Real Madrid, güçlü rakibini devirerek puan avantajını kendi lehine çevirmek istiyor. La Liga'da son beş karşılaşmasında sadece bir yenilgi alan Barcelona da, El Clasico'da gülen taraf olmak için sahada yer alacak.

Real Madrid - Barcelona maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Real Madrid Barcelona maçını şu kanallar yayınlayacak;

DigiPlay, Lig TV, Beın Sports, ESPN, Orange TV, Bet365, One Sport, SuperSport 2, LAOLA1.tv International, SuperSport, DAZN, İdman TV, SportKlub 1 Serbia, Sport+ HD, fuboTV Canada, PPTV Sport China, LeTV, Canal+ Sport, Ziggo Sport, Viasat Fotball

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanacak dev maçta TSİ 23.00'te başlayacak. Mateu Lahoz'un düdük çalacağı nefesleri kesecek 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Real Madrid - Barcelona ilk 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Valverde, Casemiro, Kroos, Isco, Benzema, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, De Jong, Busquets, Arthur, Vidal, Messi, Griezmann

650 milyondan fazla izleyiciyi televizyon başında olacak

La Liga ve UEFA'nın istatistiklerine göre, dünyada 650 milyondan fazla izleyiciyi televizyonları karşısına çeken El Clasico'yu, izlenme oranı açısından sadece FIFA Dünya Kupası finali ve Olimpiyat Oyunları'nın açılışı geçiyor.

İspanya'da 1. ve 2. lig futbol kulüplerinin bağlı bulunduğu La Liga kurumu da El Clasico'ya yönelik ilgiyi üst düzeyde tutmak için Madrid'deki merkez ofisinde yabancı basın mensuplarına özel bir etkinlik düzenledi.

İlk defa El Clasico öncesi yabancı basını davet eden La Liga, 182 ülkede canlı izlenen bu karşılaşmaların, Şampiyonlar Ligi finallerini bile geride bırakan bir organizasyon olduğuna vurgu yaptı.

El Clasico'da 180. randevu öncesi istatistikler

La Liga'da şimdiye kadar 179 kez oynanan El Clasico'da Real Madrid ve Barcelona'nın 72'şer galibiyetleri bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

Ligde geride kalan 25 haftada zirvede tek başına kalan iki takımdan Barcelona 55 puanla lider olurken, Real Madrid 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid ve Sevilla'nın ise 43'er puanları bulunuyor.

Şampiyonluk yarışında 33 kez ile Real Madrid'in üstünlüğü olmasına rağmen, son yıllarda başarılı bir grafik yakalayan Barcelona, 26 şampiyonlukla aradaki farkı 7'ye indirdi. Barcelona, ligde Real Madrid'e karşı oynadığı son 11 karşılaşmanın 8'ini de kazanma başarısı gösterdi.

La Liga'da 18 golle bu sezon gol krallığı yarışında önde olan Barcelonalı Lionel Messi, aynı zamanda 26 golle El Clasico tarihinin en fazla skor üreten futbolcusu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise El Clasico tarihinde en fazla forma giyen (42 kez) ve en fazla kırmızı kart gören (5 kez) futbolcu istatistiklerinde ilk sırada yer alıyor.

Barcelona maçı öncesi Real Madrid şoka girdi!

Sezona istediği gibi başlayamayan ancak daha sonra Galatasaray ’ı, Şampiyonlar Ligi grubunda yendikten sonra bu maç dahil olmak üzere üst üste 21 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid’de işler bu ara iyi gitmiyor... Serisi İspanya Kupası’nda Real Sociedad’a 4-3 yenilerek son bulan Real, Osasuna’yı La Liga’da 4-1 yendikten sonra Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı, Levante’ye deplasmanda tek golle kaybetti. Önceki gün ise Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City’yi konuk eden Los Galacticos, iyi oynadığı ve 1-0 öne geçtiği mücadelede City’ye 2-1 yenilerek, rövanş öncesi beklemediği bir sonuç elde etti.

İki puan gerisinde...

Son 3 resmi maçını da kazanamayan ve City rövanşında kırmızı kart gören kaptan Ramos’u oynatamayacak Real, pazar günü El Clasico’da Barcelona’yı ağırlayacak. Ligde 55 puanlı Barça’nın 2 puan gerisinde olan Zidane’ın öğrencileri, yine puan kaybı yaşarsa, şampiyonluk yolunda da ağır bir darbe alacak.

El Clasico'nun 180. randevusuna ev sahipliği yapan Real Madrid, oynadığı son iki resmi maçı da kaybetti. Madrid, ligde deplasmanda Levante'ye 1-0, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da sahasında Manchester City'e 2-1 yenildi. Barcelona ise sahasında Eibar'ı 5-0 yenip, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.