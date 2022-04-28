Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasalaşarak yürürlüğe giren yeni Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile ilgili tüm merak edilenlerin yanıtlarını içeren bir web sayfasını hizmete sundu.

Spor Kanunu bilgilendirme platformu adıyla hizmete giren web sayfasına ‘’https://sporkanunu.gsb.gov.tr’’ adresinden ulaşılabilecek. Dünden bugüne yasa ile ilgili çalışmaların kronolojik sıra ile verildiği sitede, çok geniş bir katılımla 13-17 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı ile ilgili geniş bilgiler yer alıyor. Kulüp başkanlarından bakanlık temsilcilerine, federasyon başkanlarından milletvekillerine kadar çalıştaya katılanların görüşlerinin yer aldığı sitede, çalıştayın sonuç raporuna da ulaşılabiliyor. Yasa ile ilgili uluslararası referanslar ve yasa ile ilgili kamuoyunda merak edilen soruların yanıtları da platformda ilgililerin bilgisine sunuluyor.

‘’Kartopu gibi büyüyen sorunları çözebilmek adına inisiyatif aldık’’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hizmete soktukları web sitesinde, kanununun hazırlanma sürecinden, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği son haline kadar yaşanan tüm gelişmelerin yer aldığını dile getirirken, kanun ile ilgili tüm merak edilenlerin yanıt bulacağını söyledi.

Yasanın, Türk sporundaki kemikleşmiş sorunların çözümü için gündeme geldiğini, hazırlık aşamasında da tüm paydaşların görüşlerinin alındığını ve ortak bir akıl belirlendiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, ‘’Cumhuriyet tarihimizde 6 tane spor şurası toplanıyor. Spor şuralarında konuşulan konulara baktığınızda 75 yıldır bizim spor yönetimini ve hukukunu sağlam temeller üzerine oturtma gibi bir çaba var. Bu bir ihtiyaç. Biz aslında kartopu gibi büyüyen sorunları çözebilmek adına bu inisiyatifi aldık’’ diye konuştu.



