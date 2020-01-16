Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nın üçüncü gününde federasyon başkanlarıyla birlikte basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çalıştayın beklenenin de ötesinde verimle sonuçlanacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Buradaki herkesin derdi sporun yarınları ve sporun güçlü bir şekilde varoluşu” diye konuştu.

‘Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz’

Çalıştaya katılanların hatalarla yüzleşmekten çekinmediğini belirten Bakan Kasapoğlu, “3. günde spor ailesi olarak bir aradayız. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi herkes ortaya koyuyor. Hem verimli hem keyifli bir ortam. İlk iki günde futbol odaklı bir çalışmamız vardı. Bugün (Dün) ise diğer branşlarımız ve federasyon başkanlarımız ile beraberiz. İlk gün ‘Hatalarımız ile yüzleşeceğiz’ demiştik. Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz. Bu noktada ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Medeni ortam ve üslup konusundaki hassasiyetleri için de teşekkür ediyorum. Buradaki herkesin derdi sporun yarınları ve sporun güçlü bir şekilde varoluşu. Bu gaye ve bu hedefle inşallah gerek kulüplerimizle gerek federasyonlarımızla ve gerekse bu sorunları dert edinen camialarımızla daha güçlü bir gelecek için yarınlara yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor federasyon başkanları ve yetkililerle tek tek tokalaştı.

‘Sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız’

Güçlü olmak adına yol haritalarını ortaya koyacaklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımıza çalıştayımızdaki gündemi arz ettik. Kendisinin bu konuda güçlü bir desteği var. Bu manada kendilerine müteşekkiriz. Gerek iki günlük süreçte gerekse bundan sonraki süreçte çalıştayımızın beklenenin de ötesinde bir verimle sonuçlanacağına inanıyorum. Bu sonuçları da kamuoyu ile paylaşacağız. Mali ve idari anlamdaki konuları da masaya yatırdığımız gibi uluslararası anlamda küresel rekabette daha güçlü olma adına nasıl şekillendirileceğine yönelik yol haritalarını da ortaya koyacağız.”

‘Bu tür birlikleri daha sık sağlamamız lazım’

Meclisteki çalışmaları da destekleyeceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Spor camiası olarak meclisimizin kulüplerimize ve federasyonlarımıza yönelik çalışmalarına katkı vereceğiz. Bu manada özveriden kaçınmayarak bizlerle beraber olan tüm federasyon başkanlarımıza spor camiasının tüm mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Gençler bizim en önemli varlığımız ve en güçlü imkanımız. Bu imkanı yarınlara güçlü taşıma adına el ele, gönül gönüle verdik. Spor için el ele diyoruz. 2019’da birçok branşta sporcularımızın başarıları ile hep birlikte övündük. Tüm branşlarla 2020’de bu başarıları taçlandıracağız. Bunu görüyoruz buna inanıyoruz. Çalıştay vesilesiyle şunu gördük ki bu tür birlikleri daha sık sağlamamız lazım. Daha sık bir araya gelmemiz lazım. Sporun bileştirici ruhunu ortaya çıkaracak fikriler var. Bu camialarla milletimizi başarılar ile sevindirmenin gayreti içerisinde olacağız” açıklamasını yaptı. Bu arada spor çalıştayı, 17 Ocak Cuma günü sona erecek.

ÇALIŞTAY’DA NE DEDiLER?

‘20 federasyonu denetleyeceğiz’ - HASAN DAVULCU (GSB Rehberlik ve Denetim Başkanı):

“Federasyonlara biliyorsunuz kamu kaynakları aktarılıyor. Bu anlamda federasyonlarımızın tamamı bakanlığımızın denetiminde. Aktarılan kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi, adil paylaşılma, doğru yere doğru şekilde aktarılabilmesi dolayısıyla sportif başarılarımıza olumlu etki edebilecek sonuçlar doğurabilmesi açısından önemli. Biz de bu anlamda 2020 yılı içerisinde olimpiyatlar öncesinde 20 federasyonumuzu denetleyeceğiz”

‘İşlerine gelmediği için...’ - SAFFET SANCAKLI (MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu):

“Bundan 8 yıl önce Kulüpler Yasası’nı birileri yazmış. Ben de okudum, ufak tefek eksikleri var ama iyi niyetle yazılmış güzel bir çalışma. Yıllardır tutuyorlar bunu kenarda. Bir türlü meclise getirip çıkartmıyorlar. Bunun nedeni ise şu anda kulüpleri yöneten başkanlar ve yöneticiler sorumluluk almak istemiyor. bu yasa geldiği anda bunun gibi birçok madde ile artık kontrol altına alınacak kulüp başkanları ve yöneticiler. O yüzden işlerine gelmediği için bunu yıllarca çıkarttırmadılar”.

‘Daha iyi yerlere gelecek’ - HİDAYET TÜRKOĞLU (Basketbol Federasyonu Başkanı, eski milli basketbolcu):

“Basketbol Federasyonu olarak kendi istek ve beklentilerimizi başta sayın bakanımıza ve daha sonra ekip arkadaşlarıyla paylaştık. Umuyorum ki çalıştay sona erdiği zaman bu konumlarda olan federasyon başkanları olarak, daha sonra kulüpler olarak verilecek olan kararlarla Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum”