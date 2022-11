İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori'de yer alan ve 56 elit atletin rekabetine sahne olacak N Kolay İstanbul Maratonu'nda toplam 60 bin kişi parkura çıkacak. 42K, 42K Paten, 15K ve 8K'lık Halk Koşusu kategorileri bulunan İstanbul Maratonu'nda 42K ve 15K kategorilerinde toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak, 8K'lık Halk Koşusu'nda ise 30 bin İstanbullu yer alacak.

42K ve 42K Paten yarışı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün Asya girişinden başlayacak ve Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. Yine aynı noktadan start alacak 15K koşusu ise Yenikapı'da tamamlanacak. 8K'lık Halk Koşusu'nda ise katılımcılar, Altunizade Köprüsü'nden koşuya başlayacak ve Dolmabahçe'de finişi görecek. Organizasyonda 42K Genel Klasman'ın ödül töreni ise 12.00'de Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

44'üncü N Kolay İstanbul Maratonu'nun programı şu şekilde:

08.40 Paten Yarışı Başlangıcı

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00 42K Yarış Başlangıcı

09.15 15K Yarış Başlangıcı

09.45 Halk Koşusu Başlangıcı

12.00 42K Genel Klasman Ödül Töreni

RENAY ONUR: MARATON GÜNÜNÜ ŞEHRİN BAYRAMINA BENZETİYORUM

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, dev maraton öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların iyi gittiğini kaydeden Onur, "Her şey yolunda. İki isteğimiz var. Bir; kayıt yaptıran herkes gelsin ve koşsun. İki; kayıt yaptırmayanlar da, pazar günü -hava da güzel olacak- 09.00 ile 13.00 arası, trafiğe kapalı olan yollara da dikkat ederek, gelip yarışın tadını çıkartsınlar. Ben maraton gününü şehrin bayramına benzetiyorum. İstanbul gibi her gün trafikle savaştığımız bir şehirde, yollarda sıfır araç, bütün yollar yayalara açılmış, sıfır egzoz, şehrin keyfini çıkartmak için en güzel gün. İstanbul simidini alıp, ailecek şehrin keyfini çıkartabileceğiniz bir gün. Güzel bir yarış olacak. İlk patenciler start alacak. Sonrasında tekerlekli sandalyeler. 09.00'da maraton, 09.15'te 15K, 9.45'te de halk koşusu, 8K koşusu başlayacak. Keyifli bir gün olacak. Bu seneki en büyük fark ulaşımda. Taksim'den 120 otobüsle ulaşım yapıyorduk. Bunları kaldırdık. Kabataş ve Eminönü'nden vapurlarla, Şehir Hatları'nın efsane vapurlarıyla Beylerbeyi'ne geleceğiz. Koşmadan önce üzerinden koşacağımız köprüyü alttan görme fırsatımız olacak. Hava güzel, kayıtlar tamam. Her şey yolunda gidiyor. Tek isteğimiz İstanbul'un ilgisi" dedi.

"İSTANBULLULARI PAZAR GÜNÜ BU MARATONU İZLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Köprünün üzerinden geçildiği için katılımcı sayısında belli sınırların olduğunu kaydeden Onur, "Bu sınırlar dahilinde kayıtları açıyoruz. Bizim istediğimiz 42K koşan kişi sayısının zamanla artması. Bizim ana sorunumuz, 42K koşanların artması için İstanbullunun bunu izlemesi gerekiyor. Futbol takımı olarak düşünün, boş tribünlere oynamak ve boş tribünlerin olduğu bir maçı seyretmek hiç hoş olmuyor. Ben İstanbulluları pazar günü bu maratonu izlemeye davet ediyorum. İstanbul'un yaşanabileceği en keyifli gün, maratonun olduğu gün. Çünkü trafik yok" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR ÖDÜL ALDIK"

İ. Renay Onur son olarak, Koç Holding tarafından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen ve teması, "olimpik değerlere katkı" olan "Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne "Adım Adım" oluşumunun değer görülmesiyle ilgili olarak gelen soruya, "Bu hafta çok heyecanlı bir hafta oldu. Bu hafta maraton sebebiyle adrenalinin en yüksek seviyede olduğu hafta, bir de salı günü böyle inanılmaz bir ödül aldık. Mustafa Vehbi Koç Spor Ödülü'nü ben 'Türkiye'nin Spor Oscar'ı' olarak düşünüyorum. Her sene sadece bir kişi veya kuruma veriliyor. Bu sene Adım Adım oluşumu aldı. Itır Erhart ile ben de kurucuları olarak bu ödülü teslim aldık, Adım Adım topluluğu adına. Bu hem Koç ailesinin hem de iş birliği yaptıkları TMOK'un spora bakış açısını gösteriyor. Elit sporcular çok önemli, buna ek olarak halkın spora katılımı ve halkın spora katılımını destekleyen toplulukların da önemli olduğunu göstermesi açısından iyi bir işaret. Bu bizi kamçıladı. Hem Adım Adım şapkamla hem de Spor İstanbul şapkamla, Türk sporu için, halka daha fazla yayılması için daha fazla heyecanla çalışmamı sağlıyor açıkçası. Çok gururluyuz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

