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Spor faaliyetlerine KOSGEB desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), spor hizmetlerine ilişkin de destek verecek.

24 Nisan 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Spor faaliyetlerine KOSGEB desteği

KOSGEB tarihinde ilk kez böyle bir uygulamaya gidecek. KOSGEB spor ve eğlence eğitim kursları, spor tesislerinin işletilmesi, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri, spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler ile paraşüt, delta-kanat, dalgıçlık gibi diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetlerini destek programı kapsamına aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Sporumuzun gelişimi açısından önemli bir destek" dedi.


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