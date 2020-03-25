Spor dünyasında ‘korona’ günlüğü

Corona virüsü salgını nedeniyle her alanda olduğu gibi futbolda da adeta hayat durdu. Liglerin ertelenmesi ve salgın nedeniyle futbolcularda günlerini evlerinde geçiriyor.

Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi, eve kapandığımız şu günlerde sakalları kesmiş, çocuklarıyla zamanını geçiriyor.





Tottenham’ın hocası Jose Mourinho, sokağa çıkamayanlar için gönüllülerle alışveriş yaptı, ürünleri de bizzat paketledi





Virüsün ilk çıktığı yer Wuhan’ın futbol takımının, İspanya’dan Çin’e döndüğü sırada İstanbul ’da aktarma yaptığı ortaya çıktı

İspanya Ligi’ne ara verilmesi sonrası La Liga oyuncularının katıldığı FIFA 20 turnuvasını, Real Madrid’li Asensio kazandı

Çin’in SIPG takımından Hulk, 3 çocuğunun annesi 12 yıllık eşi Iran’dan ayrılıp, büyük aşk yaşadığı eşinin yeğeni Camila ile evlendi















