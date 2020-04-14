Medya Takip Merkezi’nin Mart ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, Koronavirüs geçtiğimiz ayın spor gündemini de etkiledi. Dünya genelinde vaka sayısı giderek artan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen Covıd-19 salgını spor faaliyetlerini de durdurdu. Futbolda da pek çok lige ve turnuvaya ara verildi. Avrupa’da yerel ligler ve Şampiyonlar Ligi süresiz ertelenirken EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021 yazına ertelendi. Birçok kulübün ödeyeceği maaşlarda indirime gitme kararı almasıyla, virüs salgını futbolcu maaşlarını da etkilemiş oldu.

Galatasaray 'da feda dönemi

Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerin futbolcu maaşlarında kesintiye gitmesinin ardından Galatasaray da düğmeye bastı. Corona virüs krizi nedeniyle tüm Avrupa kulüpleri gibi ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşamaya başlayan sarı-kırmızılılar, maaşı yüksek olan futbolcularla masaya oturma kararı aldı. Yönetimin ilk olarak Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşme yapması bekleniyor. Galatasaray Mart ayında 74 bin 98 habere konu olarak, medyada en çok yer alan takım oldu. Galatasaray’ı ikinci sırada 58 bin 11 haber ile Fenerbahçe, üçüncü sırada ise 55 bin 978 haber ile Beşiktaş takip etti.

Trabzonspor, Sörloth’un fiyatını belirledi

Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini alarak gelecekte büyük bir transfer bedeli elde etmeyi amaçladığı golcüsünün değerini şimdiden belirledi. Trabzonspor özellikle Milan olmak üzere birçok takımın radarında olan Alexander Sörloth için 30 milyon Euro isteyecek. Attığı 19 golle Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde bulunan Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, geride bıraktığımız Mart ayında 7 bin 644 haberde yer alarak spor basınının en çok konuştuğu futbolcu oldu. Listenin ikinci basamağında 7 bin 588 haber ile Falcao, üçüncü basamağında ise 6 bin 40 haber ile Muslera yer aldı.

Abdürrahim Albayrak için Covid-19 teşhisi konuldu

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın, tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir” denildi. Mart ayında 13 bin 217 habere konu olan Abdürrahim Albayrak, ay boyunca en çok konuşulan kulüp yöneticisi olurken; 14 gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacağının müjdesini verdi. Albayrak’ı sırası ile takip eden isimler ise 7 bin 702 haber ile Nihat Özdemir ve 5 bin 900 haber ile Ali Koç oldu.

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Fatih Terim’in de testi pozitif çıktı

Dünya genelinde ölümlere sebebiyet veren corona virüs’ün ülkemizde tespit edilmesinin ardından, Galatasaray camiası ikinci bir haberle sarsıldı. Abdürrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’de twitter üzerinden yaptığı açıklamada covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirtti. Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere spor camiasından birçok kesiminden, sanat camiasından ve taraftarlardan Terim için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Tedavi gördüğü hastaneden 7 gün sonra taburcu olan teknik adam 37 bin 600 haber ile Mart ayının en fazla konuşulan teknik direktörü oldu. Terim’i sırası ile 12 bin 803 haber ile Sergen Yalçın ve 10 bin 261 haber ile Ersun Yanal Takip etti.

Cüneyt Çakır’dan Evde Kal çağrısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hakkında spor camiasından mesajlar gelmeye devam etti. Avrupa'da ülkemizi temsil eden başarılı hakemlerimizden Cüneyt Çakır Kovid-19 hakkında bu seferki rakibimiz çok tehlikeli açıklamasını yaparken, evde kalma uyarısı yapmayı da unutmadı.

Bir video görüntüsü paylaşarak; “Evde kalarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım. Haydi Türkiye, bu maçı hep birlikte kazanabiliriz.” Açıklamalarında bulunan FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ay boyunca medyada yer aldığı 37 bin 660 haber ile kendi kategorisinde Mart ayını birinci tamamladı. Çakır’ı sırası ile başarılı hakemlerimizden 2 bin 318 haber ile Ali Palabıyık ve 2 bin 184 haber ile Mete Kalkavan takip etti.