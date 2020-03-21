Spor dünyası karantinada

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 10 bini aşkın insanın ölümüne sebep olan coronavirüsü salgını, spor dünyasında da etkisini bir anda gösterdi. Birçok spor branşında organizasyonların ve liglerin ertelenmesine neden olan korona, özellikle yakın temas sporları arasında başlarda yer alan futbol ve basketbolda oyunculara kolaylıkla bulaştı. Basketbol dünyasının kalbi NBA’de Utah Jazz’ın Fransız pivotu Rudy Gobert, Kevin Durant gibi isimlerin testleri pozitif çıkarken, son olarak Boston Celtics’ten Marcus Smart da bu hastalığa yakalandığını belirtti. Futbol dünyasında da korku yaratmayı başaran virüs, İspanya’nın Atletico Portada Alta adlı kulübün alt yapısında çalışan ve aynı zamanda lösemi tedavisi gören antrenör Francisco Garcia’nın (21) hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kevin Durant

Sakatlığı sebebiyle bu sezon NBA’de Brooklyn Nets forması giyemeyen ve yıllık 38 milyon Dolar kazanan Kevin Durant’ın testi de pozitif çıktı. Nets’te 3 oyuncuda daha korono tespit edilmişti.

Mikel Arteta

Arsenal'i yeniden ayağa kaldırmak için göreve gelen İspanyol teknik adam, koronaya yakalandı. Bu haber üzerine İngiltere Premier Ligi acil olarak toplandı ve futbola hemen nokta koyuldu.

Rudy Gobert

NBA’de Utah Jazz’ın yıldız pivotu, deplasmandaki Oklahoma maçı öncesi virüse yakalandı. Gobert, virüsü 2 takım arkadaşına daha bulaştırdı ve ardından NBA’de maçlar süresiz olarak ertelendi.

Daniele Rugani

Virüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi İtalya’da son şampiyon Juventus’tan Rugani’nin virüse yakalandığı öğrenildi. Takım arkadaşı Ronaldo ve Merih Demiral dahil tüm takım, dış dünyayla bağlantısını kesti.

Furkan: Evlere erzak yolladılar

NBA’de Philadelphia’da forma giyen Furkan Korkmaz, S Sport’a konuştu. Koronavirüsü sebebiyle evde kendisini karantinaya aldığını belirten Furkan, “Kulüp bizimle çok özverili bir şekilde ilgileniyor. 3 gün önce evde kalacağımız sürenin zamasıyla beraber, bize dumbbell (ağırlık), basketbol topu, sağlık topları yolladılar. Erzak ile yolladılar. Genelde evde FIFA oynuyorum, takip ettiğim dizileri ve filmleri izliyorum” açıklamasını yaptı.

Dünyadan kısa kısa...

İspanya’da liglerin ertelenmesi sonrasında kız arkadaşının doğum gününe katılmak için soluğu Sırbistan’da alan Real Madrid’in forveti Luka Jovic, karantina kuralına uymadı! 22 yaşındaki oyuncuya hem ülkesinde hem de kulübü tarafından soruşturma açıldı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, kalan maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda maç günü ve diğer geçici çalışanlarına (Toplamda 3 bin kişi), bu süreçte yaklaşık 1 milyon Pound ödeme yapacağını açıkladı.

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı. 2. ve 3. liglerde şampiyon olacakların, üst liglere yükseleceği bildirildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, virüs salgını nedeniyle takımlardan antrenman tesislerini kapatmalarını istedi. Tesislere girişlerin, ikinci bir açıklamaya kadar yasak olacağı ifade edildi.

İşte virüse yakalanan futbolcular

T.Hübers Hannover Almanya

J.Horn Hannover Almanya

M.Mittelstadt H.Berlin Almanya

B.Matuidi Juventus İtalya

M.Gabbiadini Sampdoria İtalya

C.Odoi Chelsea İngiltere

O.Colley Sampdoria İtalya

A.Ekdal Sampdoria İtalya

M.Thorsby Sampdoria İtalya

F.DePaoli Sampdoria İtalya

B.Bereszynski Sampdoria İtalya

G.Pezzella Fiorentina İtalya

P.Cutrone Fiorentina İtalya

D.Vlahovic Fiorentina İtalya

J.Jesus Elche İspanya

E.Garay Valencia İspanya

E.Mangala Valencia İspanya

J.Gaya Valencia İspanya

F.Camarasa Valencia İspanya

F.Garcia A.Portada İspanya

L.Kilian Paderborn Almanya

H.Suk Troyes Fransa

İşte virüse yakalanan basketbolcular

D.Mitchell Utah ABD

J.İngles Utah ABD

C.Wood Detroit ABD

M.Smart Boston ABD

T.Thompkins R.Madrid İspanya



