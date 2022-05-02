Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları

Spor camiası, bayram mesajları yayınladı. Bakan Kasapoğlu, federasyonlar ve spor camiasının yayımladığı mesajlardan bazıları şu şekilde;

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

"Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan kutlu Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın hüznü kalbimizde oluşurken, sevgi ve muhabbetle geçireceğimiz Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın sevincini de yaşamaktayız.

Gönül birlikteliğimizi, bu sene iftar ve sahur sofralarında, teravih ve mukabelelerde doya doya yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Bu mübarek ayda 7'den 70'e gönüllere ve sofralara konuk olduk.

Ramazan-ı Şerif'i uğurlarken, bayram sevincini de kucaklıyoruz. Umutların tazelendiği, safların sıklaştığı, dargınlıkların bittiği ve en önemlisi de kalplere dokunmanın heyecanını yaşadığımız bayramlarımızı; maneviyat duygularımızla kuvvetlendirerek, gelecek nesillere aktarma noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getiren bir bayramı, Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum"

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI SERVET YARDIMCI

"Bayramlar birlik beraberliğimizi pekiştiren, sunduğu hoşgörü ortamıyla toplumumuzun bağlarını güçlendiren ve millet olarak manevi değerlerimizi en güzel şekilde yaşamamıza imkân veren en özel günlerdir.

Bu bayramın spor ailemizin daha da kenetlenmesine ve futbolun birleştirici gücünü bir kez daha görmemize vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu duygularla Ramazan Bayramımızın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, futbol ailemizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle tebrik ediyorum"

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten duygularla hissettiğimiz, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Sporun da doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi değerleri; her bayram olduğu gibi bu bayramda da daha fazla hissediyor ve benimsiyoruz.

Bütün İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarken; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim"

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, dostluk ve huzur dolu günler dileriz"

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU

"Ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, herkesin sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini dileriz"

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

"Hentbol ailesinin ve milletimizin birleştirici özel günlerinden, sevgi ve saygının güçlendiği, dayanışma duygularının pekiştiği Ramazan Bayramı'nın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerken, hentbol ailesinin, milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz"

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI ŞEREF EROĞLU

"Rahmet, merhamet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'i doya doya yaşamanın huzuru, bu kutlu ayı geride bırakmanın hüznü ve Ramazan Bayramına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.

Dargınlıkların bittiği, kaza ve belaların bertaraf olduğu, umutların yeşerdiği günleri getirmesi dileğiyle; milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getiren bir bayramı Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum"

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU

"Ramazan Bayramı'nın ülkemize, satranç ailemize ve sevdiklerimize sağlık, sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyor, en içten dileklerimizle bayramınızı kutluyoruz.

Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar görmeniz dileği ile..."

TRABZONSPOR

"Sağlık, huzur ve mutlulukla... Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!"

FENERBAHÇE

"Sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle... Ramazan Bayramımız kutlu olsun"

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

"Mübarek Ramazan Ayı'nın ardından kavuştuğumuz Ramazan Bayramı vesilesiyle küçüklere sevgi, büyüklere saygı ve paylaşma gibi değerlerimizin unutulmamak üzere tekrar hatırlanmasını dilerim.

Kadim geleneklerimizden bayramlaşmanın; huzur, mutluluk ve sağlıkla yaşanacağı bir bayram geçirmemiz ümidiyle Camiamızın, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bayramın tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ederim"

GALATASARAY

"Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz"

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder; barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. İyi Bayramlar"

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun"

AYTEMİZ ALANYASPOR

"Ramazan Bayramımız mübarek olsun"

ADANA DEMİRSPOR

"Ramazan Bayramınızı kutlar, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ederiz. İyi Bayramlar"

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

"Ramazan Bayramı'nın camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni eder; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz"

İSTANBUL, (DHA)