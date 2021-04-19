Spor camiasından Esat Delihasan için taziye mesajı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve spor federasyonları, hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan için taziye mesajı yayımladı.

TMOK’tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde ve dünyada karate sporunun gelişiminde, olimpiyat programına alınmasında büyük emekleri olan, değerli dostumuz Esat Delihasan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ve Türk sporuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun başsağlığı mesajında, "Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk sporuna değerli katkılarda bulunan merhum Esat Delihasan’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, "Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Sayın Esat Delihasan’ın Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun mesajında, "Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan "Türk sporunun acı günü" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Esat Delihasan’a Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, karate ve spor camiamıza başsağlığı ile sabırlar dileriz." denildi.

Türkiye Judo Federasyonunun paylaşımında, "Karate Federasyon Başkanı Esat Delihasan’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Delihasan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ile spor camiamıza başsağlığı dileriz." şeklinde görüş belirtildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Esat Başkanımız, çalışkan ve ömrünü spora hizmetle geçirmiş bir arkadaşımızdı. Karate camiasının ve tüm spor ailemizin başı sağ olsun. Merhum başkanımıza Allah’tan rahmet diliyorum." mesajını paylaştı.

Badminton, boks, cimnastik, eskrim, kürek, modern pentatlon, bilardo, kick boks, motosiklet, satranç, kayak ve güreşin de yer aldığı çok sayıda federasyon da başsağlığı mesajı yayımladı.