Koronavirüs ile boğuştuğumuz şu günlerde yeni normalleşme süreci de yavaş yavaş başlarken, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri futbolun ne zaman başlayacağı... Almanya’da yarın düdük çalacak, Belçika, Hollanda ve Fransa hariç tüm Avrupa’da da ligler devam edecek. Peki bizde yol haritası nasıl olacak? Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig için son yaptığı açıklamada 12 Haziran’ı işaret etse de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görüşü daha farklı. FANATİK, Spor Bakanlığı’nın futbola geri dönüş planına ulaştı.

İdmanlar 25 Mayıs’ta...

Buna göre; kulüpler kendi tesislerinde karantina sürecini yaşayacak. 25 Mayıs’ta takım idmanları belirlenen yeni yerlerde başlayacak. Takımlara gerçek anlamda hazırlanmaları için 1 aylık bir süre tanınırken, lig kaldığı yerden 29 Haziran Pazartesi ünü ’da start alacak. Süper Lig’in bitiş tarihi ise 26 Temmuz olarak belirlendi.

Haftada 2 maç olacak

Spor Bakanlığı, TFF’nin planladığı gibi normal seyrinde yani 7-8 haftada ligi bitirmeyi düşünmüyor. Bakanlık, 4 haftada yani haftada 2’şer maç oynatarak, Süper Lig’i tamamlamayı planlıyor. Böylelikle Ağustos ayına sarkmadan sezon tamamlanmış olacak. En önemli detay, maçlar tek merkezde oynanacak. Böylelikle uçak seyahatlerinin önüne geçilecek, daha izole bir ortam oluşturulacak ve takımlar aynı şehirde farklı lokasyonlarda kalacak. Stat sayısı ve tesis yeterliliği açısından İstanbul merkez olarak belirlendi. Takımlar 1 ay öncesinde gelerek belirlenen yerlerde kalacak, temas ortamı kısıtlı tutulacak.

Önce kupa sahibini bulacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, her ne kadar liglerin geleceğiyle ilgili planlamayı açıklamış olsa da, Ziraat Türkiye Kupası’nın yol haritasını henüz söylemedi. Başkan Özdemir, sadece kupanın oynanacağını söylemekle yetindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın planlamasında ise flaş bir detay var. Buna göre kupa, ligden önce başlayacak ve bitecek. Böylelikle kupa karşılaşmaları, lig için yapılacak düzenlemenin bir anlamda göstergesi olacak. Bakanlık, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanşlarını 22 Haziran Pazartesi günü oynatacak. 25 Haziran Perşembe günü ise final maçı yapılacak. Yarı final rövanşları, takımlar zaten İstanbul’da olacağı için İstanbul’da gerçekleşecek. Finalin adresi de çok önceden İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanmıştı.

Bir maçta 224 kişi görevli

Spor Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre bir lig maçında bulunması gereken kişi sayısı 224. Her bir takım 37 kişiden oluşuyor. Ayrıca hakemler, TFF yetkilileri, medya, yayıncı kuruluş, saha içi teknik personel, emniyet personeli, sağlık personeli, top toplayıcılar ve şoför dahil bu 224 kişinin içinde bulunuyor

Personel de takımla kalacak

Sadece futbolcular veya teknik heyetler değil, A takım ile ilgilenen personel de belirlenen lokasyonlarda kalacak. Yani işi bittikten sonra çıkıp evine gitmeyecek. Bu şekilde risk minimuma indirilmiş olacak.

Konaklama tek kişilik odada

İstanbul kulüpleri kendi tesislerinde kalacak, diğer şehirlerden gelen takımlar için de oteller belirlendi. Bu takımlar her biri farklı otelde kalacak. Konaklama kesinlikle tek kişilik odalarda yapılacak. Böylelikle dış dünya ile irtibat maksimum oranda kesilecek. Takım hep grup halinde hareket edecek. Tesis, otel, stat üçgeninde bu süreyi geçirecek.

Sık sık test yapılacak

Futbolcular ve bütün personele sık sık test yapılacak. Bunun periyotları belirlendi. Aynı zamanda maçlar öncesi de yine bir ön test yapılacak. Sürekli yapılacak testler ile oyuncuların da psikolojik olarak rahatlaması sağlanacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE MAÇLARIN OYNANACAĞI STATLAR

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI

Yer: Başakşehir-İstanbul

Açılış yılı: 2002

Kapasite: 76 bin 761

RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI

Yer: Kasımpaşa-İstanbul

Açılış yılı: 2010 (Yenileme)

Kapasite: 14 bin 234

VEFA STADI

Yer: Fatih-İstanbul

Açılış yılı: 2016 (Yenileme)

Kapasite: 4 bin 444

TÜRK TELEKOM STADI

Yer: Seyrantepe-İstanbul

Açılış yılı: 2011

Kapasite: 52 bin 223

VODAFONE PARK

Yer: Beşiktaş-İstanbul

Açılış yılı: 2016 (Yenileme)

Kapasite: 41 bin 188

ÜLKER STADI

Yer: Kadıköy-İstanbul

Açılış yılı: 2006 (Yenileme)

Kapasite: 50 bin 530

NECMİ KADIOĞLU STADI

Yer: Esenyurt-İstanbul

Açılış yılı: 2017

Kapasite: 4 bin 491

ÜMRANİYE STADI

Yer: Ümraniye-İstanbul

Açılış yılı: 2017 (Yenileme)

Kapasite: 2 bin 500

FATİH TERİM STADI

Yer: Başakşehir-İstanbul

Açılış yılı: 2014

Kapasite: 17 bin 156

KOCAELİ STADI

Yer: İzmit-Kocaeli

Açılış yılı: 2018

Kapasite: 33 bin

HANGİ TAKIM NEREDE KALACAK, NEREDE KAMP YAPACAK?

GALATASARAY:

Konaklama ve Antrenman: Florya Metin Oktay Tesisleri

FENERBAHÇE:

Konaklama ve Antrenman: Samandıra Can Bartu Tesisleri

BEŞİKTAŞ:

Konaklama ve Antrenman: Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri

BAŞAKŞEHİR:

Konaklama ve Antrenman: Başakşehir Fatih Terim Stadı

TRABZONSPOR - ALANYASPOR:

Konaklama: Otel

Antrenman: Sancaktepe Stadı

SİVASSPOR:

Konaklama: Otel

Antrenman: Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri

KASIMPAŞA:

Konaklama ve Antrenman: Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri

GÖZTEPE - ANTALYASPOR:

Konaklama: Otel

Antrenman: Yusuf Ziya Öniş Stadı

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR:

Konaklama: Otel

Antrenman: Güngören Stadı

ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR:

Konaklama ve Antrenman: Milli Takımlar Riva Tesisleri

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR:

Konaklama: Otel

Antrenman: Atatürk Olimpiyat Stadı

TUNÇ KAYACI