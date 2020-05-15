Spor Bakanlığı'nın liglerle ilgili planını FANATİK açıklıyor
FANATİK, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapmış olduğu detaylı çalışmaya ulaştı... TFF her ne kadar 12 Haziran’da Süper Lig’in başlayacağını söylese de Bakanlık planlamasında ligin başlangıcı 29 Haziran, bitişi ise 26 Temmuz şeklinde gözüküyor. En çarpıcı detay, maçlar deplasmanlı şekilde değil, riski en aza indirmek için tek merkezde oynanacak. Stat sayısı göz önünde bulundurularak İstanbul tercih edildi. Takımlar, lig başlamadan 1 ay önce İstanbul’da ayrı lokasyonlarda toplanacak.
Koronavirüs ile boğuştuğumuz şu günlerde yeni normalleşme süreci de yavaş yavaş başlarken, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri futbolun ne zaman başlayacağı... Almanya’da yarın düdük çalacak, Belçika, Hollanda ve Fransa hariç tüm Avrupa’da da ligler devam edecek. Peki bizde yol haritası nasıl olacak? Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig için son yaptığı açıklamada 12 Haziran’ı işaret etse de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görüşü daha farklı. FANATİK, Spor Bakanlığı’nın futbola geri dönüş planına ulaştı.
İdmanlar 25 Mayıs’ta...
Buna göre; kulüpler kendi tesislerinde karantina sürecini yaşayacak. 25 Mayıs’ta takım idmanları belirlenen yeni yerlerde başlayacak. Takımlara gerçek anlamda hazırlanmaları için 1 aylık bir süre tanınırken, lig kaldığı yerden 29 Haziran Pazartesi ünü ’da start alacak. Süper Lig’in bitiş tarihi ise 26 Temmuz olarak belirlendi.
Haftada 2 maç olacak
Spor Bakanlığı, TFF’nin planladığı gibi normal seyrinde yani 7-8 haftada ligi bitirmeyi düşünmüyor. Bakanlık, 4 haftada yani haftada 2’şer maç oynatarak, Süper Lig’i tamamlamayı planlıyor. Böylelikle Ağustos ayına sarkmadan sezon tamamlanmış olacak. En önemli detay, maçlar tek merkezde oynanacak. Böylelikle uçak seyahatlerinin önüne geçilecek, daha izole bir ortam oluşturulacak ve takımlar aynı şehirde farklı lokasyonlarda kalacak. Stat sayısı ve tesis yeterliliği açısından İstanbul merkez olarak belirlendi. Takımlar 1 ay öncesinde gelerek belirlenen yerlerde kalacak, temas ortamı kısıtlı tutulacak.
Önce kupa sahibini bulacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, her ne kadar liglerin geleceğiyle ilgili planlamayı açıklamış olsa da, Ziraat Türkiye Kupası’nın yol haritasını henüz söylemedi. Başkan Özdemir, sadece kupanın oynanacağını söylemekle yetindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın planlamasında ise flaş bir detay var. Buna göre kupa, ligden önce başlayacak ve bitecek. Böylelikle kupa karşılaşmaları, lig için yapılacak düzenlemenin bir anlamda göstergesi olacak. Bakanlık, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanşlarını 22 Haziran Pazartesi günü oynatacak. 25 Haziran Perşembe günü ise final maçı yapılacak. Yarı final rövanşları, takımlar zaten İstanbul’da olacağı için İstanbul’da gerçekleşecek. Finalin adresi de çok önceden İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanmıştı.
Bir maçta 224 kişi görevli
Spor Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre bir lig maçında bulunması gereken kişi sayısı 224. Her bir takım 37 kişiden oluşuyor. Ayrıca hakemler, TFF yetkilileri, medya, yayıncı kuruluş, saha içi teknik personel, emniyet personeli, sağlık personeli, top toplayıcılar ve şoför dahil bu 224 kişinin içinde bulunuyor
Personel de takımla kalacak
Sadece futbolcular veya teknik heyetler değil, A takım ile ilgilenen personel de belirlenen lokasyonlarda kalacak. Yani işi bittikten sonra çıkıp evine gitmeyecek. Bu şekilde risk minimuma indirilmiş olacak.
Konaklama tek kişilik odada
İstanbul kulüpleri kendi tesislerinde kalacak, diğer şehirlerden gelen takımlar için de oteller belirlendi. Bu takımlar her biri farklı otelde kalacak. Konaklama kesinlikle tek kişilik odalarda yapılacak. Böylelikle dış dünya ile irtibat maksimum oranda kesilecek. Takım hep grup halinde hareket edecek. Tesis, otel, stat üçgeninde bu süreyi geçirecek.
Sık sık test yapılacak
Futbolcular ve bütün personele sık sık test yapılacak. Bunun periyotları belirlendi. Aynı zamanda maçlar öncesi de yine bir ön test yapılacak. Sürekli yapılacak testler ile oyuncuların da psikolojik olarak rahatlaması sağlanacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE MAÇLARIN OYNANACAĞI STATLAR
ATATÜRK OLİMPİYAT STADI
Yer: Başakşehir-İstanbul
Açılış yılı: 2002
Kapasite: 76 bin 761
RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI
Yer: Kasımpaşa-İstanbul
Açılış yılı: 2010 (Yenileme)
Kapasite: 14 bin 234
VEFA STADI
Yer: Fatih-İstanbul
Açılış yılı: 2016 (Yenileme)
Kapasite: 4 bin 444
TÜRK TELEKOM STADI
Yer: Seyrantepe-İstanbul
Açılış yılı: 2011
Kapasite: 52 bin 223
VODAFONE PARK
Yer: Beşiktaş-İstanbul
Açılış yılı: 2016 (Yenileme)
Kapasite: 41 bin 188
ÜLKER STADI
Yer: Kadıköy-İstanbul
Açılış yılı: 2006 (Yenileme)
Kapasite: 50 bin 530
NECMİ KADIOĞLU STADI
Yer: Esenyurt-İstanbul
Açılış yılı: 2017
Kapasite: 4 bin 491
ÜMRANİYE STADI
Yer: Ümraniye-İstanbul
Açılış yılı: 2017 (Yenileme)
Kapasite: 2 bin 500
FATİH TERİM STADI
Yer: Başakşehir-İstanbul
Açılış yılı: 2014
Kapasite: 17 bin 156
KOCAELİ STADI
Yer: İzmit-Kocaeli
Açılış yılı: 2018
Kapasite: 33 bin
HANGİ TAKIM NEREDE KALACAK, NEREDE KAMP YAPACAK?
GALATASARAY:
Konaklama ve Antrenman: Florya Metin Oktay Tesisleri
FENERBAHÇE:
Konaklama ve Antrenman: Samandıra Can Bartu Tesisleri
BEŞİKTAŞ:
Konaklama ve Antrenman: Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri
BAŞAKŞEHİR:
Konaklama ve Antrenman: Başakşehir Fatih Terim Stadı
TRABZONSPOR - ALANYASPOR:
Konaklama: Otel
Antrenman: Sancaktepe Stadı
SİVASSPOR:
Konaklama: Otel
Antrenman: Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri
KASIMPAŞA:
Konaklama ve Antrenman: Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri
GÖZTEPE - ANTALYASPOR:
Konaklama: Otel
Antrenman: Yusuf Ziya Öniş Stadı
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR:
Konaklama: Otel
Antrenman: Güngören Stadı
ÇAYKUR RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR:
Konaklama ve Antrenman: Milli Takımlar Riva Tesisleri
GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR:
Konaklama: Otel
Antrenman: Atatürk Olimpiyat Stadı
TUNÇ KAYACI