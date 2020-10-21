Gençlik ve Spor Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik müthiş bir hareketin altına imza attı. Buna göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde mücadele eden sağlık çalışanları ve çocuklarına yönelik motivasyon kampı düzenlenmesi kararı alındı. Kamp ile salgın sürecinde zaman zaman ailelerinden ayrı kalmak durumunda kalan sağlık çalışanlarının çocukları ile keyifli vakit geçirmeleri amaçlanıyor. Kamplarda sağlık çalışanları ve aileleri, bisiklet, tırmanış, okçuluk, golf, dart, el sanatları, bocce gibi birçok etkinliğe katılarak, keyifli vakit geçirme imkanı bulabilecekler.

300 kişi misafir edilecek

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan kamplarda ilk etapta 300 kişi misafir edilecek. Kamplar, “Sağlık Çalışanı Anne-Kız”, “Sağlık Çalışanı Baba-Oğul” ve “Sağlık Çalışanlarının Çocukları” olarak üç farklı konseptte yapılıyor. Kampın ilk bölümü 17-18 Ekim tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilirken, 24-25 Ekim tarihlerinde ise Aydın Efeler, Osmaniye Aslantaş, Mersin Maliye, Bursa Karacaali, Kırşehir Ahi Evran, Manisa Şehzadeler ve İstanbul Marmaracık Gençlik Kampları düzenlenecek.

‘Morallerini yükselterek...’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sağlık çalışanlarının salgının ülkemizde görüldüğü Mart ayından bu yana fedakarca ve özveriyle çalıştıklarını hatırlattı. Pandemi ile mücadelenin en ön safında mücadele veren sağlık çalışanlarını biraz olsun rahatlatmak, aileleri ile birlikte vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla gençlik kampların kapılarını sağlık çalışanlarına açtıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Amacımız, sağlık çalışanlarımızın ve ailelerinin, kamplarımızda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Biraz olsun morallerini yükselterek eşleri, çocukları, aileleri ile güzel ve keyifli bir zaman geçirmelerini sağlamak” dedi.