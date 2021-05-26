Bu sporculardan, bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile dünya şampiyonasında ilk 3’e girenlere verilecek harçlık miktarı, asgari ücretin net tutarının iki katına kadar artırılabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Kasapoğlu, "Olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini sonuna kadar kullanarak olimpik sporcu havuzumuzu olabildiğince geliştirmek ve nihayetinde de daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.