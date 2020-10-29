Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın

97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kasapoğlu mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın zaferle sonuçlanmasında ve halen sürmekte olan istiklal ve istikbal mücadelemizde görev yapan kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum” ifadelerini kullandı. “Devlet ve millet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine amansız bir mücadelenin içindeyiz” diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Ülkemize, devletimize ve egemenliğimize yönelik bu tuzakları, bu oyunları, milletimizin desteğiyle bozmaya devam edeceğiz inşallah. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimiz tarafından birlik ve beraberlik içerisinde daha da yükseklere taşınacaktır.”