Spor Bakanı Kasapoğlu: İstikbalimizi çalamayacaklar

Trabzon'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kent merkezinde Eren Bülbül Gençlik Merkezi´nin açılışı törenine katıldı. Açılışa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvzaoğlu, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'Her alanda zirveye oynuyoruz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, Trabzon'un her zaman varlığını ifade etmiş bir şehir olduğunu belirterek, "Trabzon'un her açıdan gelişmesi, çok önemli. Gençlik ve spor ülkemizin istikbali açısından iki önemli alan. Bu alanda gelinen nokta, son 18 yıldaki devrimi ortaya koyuyor. Ülkemiz her alanda zirveye oynayan bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü liderliği, güçlü vizyonuyla hamdolsun ulaşımı, ekonomi, sanayisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla zirveye oynadığımız gibi sporda gençlikte de yarınların en güçlü iddiası olan bir ülkeyiz. Bu anlamda da Trabzon öncü şehirlerden bir tanesi. Gündeminde her zaman spor var. Biz de gençlerimizi yarınlara hazırlamak adına çıtayı yukarı taşımaya devam edeceğiz" dedi.

'Hatırayı ilelebet yaşatacağız'

Bakan Kasapoğlu şu ifadelerle sözlerini noktaladı: "Ülkemizin gençlik, yiğitlik, cesaret sembolü olan şehit Eren kardeşimizi rahmetle anıyorum. Kendisini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Gençlerimizin istikbalini, o çakalların çalmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Eren Bülbül, Türkiye'nin, Trabzon'un cesaret sembolü. Erenimizin hatırasını inşallah bu gençlik merkezimizde Trabzon'un en orta merkezinde 'Eren Bülbül Gençlik Merkezi' olarak ilelebet yaşatacağız. Bu vesileyle Eren kardeşime 'İyi ki varsın Eren' diyorum. Seni unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle bu cennet toprakları, bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, gazi olan tüm büyüklerimizi, kardeşlerimizi minnetle, rahmetle yâd ediyorum."